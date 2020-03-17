跑不了了？代码发现iPhone 12将配备ToF传感器

外媒 9to5Mac 已经确认苹果正在开发具有飞行时间（ToF）传感器的新 iPad Pro。 现在基于 iOS 14 代码的证据，该媒体还发现在 iPhone 12 系列中，相机的后置摄像头中也具有相同的传感器。该媒体列出了以下的重点：·9to5Mac 看到的 iOS 14 代码包含有关代号为“ d5x”的新 iPhone 的详细信息·这些可能是指代 2020 年的 iPhone，因为 iPhone 11 的产品线由“ d4x”标识·这些新型号中只有两款带有内置的 ToF 传感器·这使我们相信我们正在谈论 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max新的相机配置可能包括 ToF 3D 传感器、广角镜头、超广角镜头和长焦镜头。ToF 传感器将使其自身具有新的增强现实功能，9to5Mac 报道称，苹果正在为 iOS 14 开发一个新的增强现实应用程序，该应用程序将允许用户通过AR获得有关他们周围世界的更多信息。ToF 传感器将配备一个红外投影仪，类似于 iPhone X 和更新型号中的前置原深感摄像头。这使 iPhone 可以从环境中捕获信息，从而可以基于它们生成 3D 模型。可以确认的 ToF 传感器的目的之一与测距仪应用有关，该应用将能够在这些设备上进行准确的距离和测量计算。分析师郭先生（Ming-Chi Kuo）在 2019 年曾表示，2020 年推出的两款新 iPhone 将在后置摄像头中配备 ToF 传感器。在谈论新 iPhone 时，9to5Mac 还发现，新“iPhone 9”将配备支持立体声视频录制的单镜头后置摄像头，该功能是 2018 年在 iPhone XS 上引入的。