电影《阿凡达》续作拍摄无限期推迟

由于疫情的传播，许多期待中的大片都已经被撤档，而一些尚处于拍摄期间的电影也受到了影响，《阿凡达》续作成为了名单上新的一员。今天早些时候，《阿凡达 2》片方紧急叫停了准备飞往新西兰做后期的电影团队，而该片在那里的拍摄也无限期推迟。据美国媒体THR报道，《阿凡达 2》影片执行团队在上周五因为飞往惠灵顿的航班取消后后留在洛杉矶。而《新西兰先驱报》披露的详情则是，制片人乔恩·兰道在一封电子邮件中告诉工作人员原地待命，因为原定于今年 4 月在惠灵顿的斯通街工作室进行的一段拍摄被疫情推迟了。他还说：“我们正处于全球性的危机之中，这与电影业无关。我认为现在每个人都需要竭尽所能，就像我们在这里所说的，来拉平（新型冠状病毒）带来的损失。”《阿凡达 2》原来计划明年年底和影迷见面，现在看来需要延期了。