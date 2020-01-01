电影《阿凡达》续作拍摄无限期推迟

乔纳森森森 发表于: 03-17 18:14:06
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该片原来计划明年年底上线。
由于疫情的传播，许多期待中的大片都已经被撤档，而一些尚处于拍摄期间的电影也受到了影响，《阿凡达》续作成为了名单上新的一员。
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今天早些时候，《阿凡达 2》片方紧急叫停了准备飞往新西兰做后期的电影团队，而该片在那里的拍摄也无限期推迟。

据美国媒体THR报道，《阿凡达 2》影片执行团队在上周五因为飞往惠灵顿的航班取消后后留在洛杉矶。而《新西兰先驱报》披露的详情则是，制片人乔恩·兰道在一封电子邮件中告诉工作人员原地待命，因为原定于今年 4 月在惠灵顿的斯通街工作室进行的一段拍摄被疫情推迟了。

他还说：“我们正处于全球性的危机之中，这与电影业无关。我认为现在每个人都需要竭尽所能，就像我们在这里所说的，来拉平（新型冠状病毒）带来的损失。”

《阿凡达 2》原来计划明年年底和影迷见面，现在看来需要延期了。
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不如缄默VIP
沙发
可惜了！
4小时前
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鹿与折耳猫
板凳

等了10年 不差这一会半会的

4小时前
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leo0306
地板

看十分钟睡着了的电影

4小时前
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kentkwan
4 楼
阿发达也会感染新冠吗
3小时前
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gangzichen
5 楼

有生之年看不到了

3小时前
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dusheep
6 楼
引用 @leo0306 的回复

看十分钟睡着了的电影

我虽然没睡着，但是确实没搞懂为啥那么多人追捧。
3小时前
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蓝衬衫
7 楼

第一部没感觉啥好看的，没意思。

2小时前
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GSXRR
8 楼

我还真买看过跟不上时代了，什么战狼也没看

2小时前
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obsesss
9 楼
引用 @dusheep 的回复
我虽然没睡着，但是确实没搞懂为啥那么多人追捧。

因为当时国内还没引进过3d电影过，基本都没见识过，所以很多人都被吸引了，电影本身也拍的好，所以当时就火爆了，

1小时前
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jacksen
10 楼
引用 @leo0306 的回复

看十分钟睡着了的电影

不站在当时那个年代的角度去谈论这个电影，本就是不公正不客观的言论！就像没经历过上世纪的人还不理解少林寺为啥有1个亿票房的，更会有小白觉着1个亿好少呢。

1小时前
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