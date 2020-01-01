Redmi官方公布K30 Pro信息：3月24日发布

今天红米（Redmi）官方公布了 Redmi K30 Pro 的一系列信息，其中就包括了外观和性能等用户关心的几个方面。官方透露，Redmi K30 Pro 将采用骁龙 865+LPDDR5+UFS 3.1 的组合，UFS 3.1提供高达 750MB/s的顺序写速度，而 LPDDR5 则带来内存速率高达 5500Mbps，每秒可传送 44GB 的数据能力，这款新机还搭载了 3435mm² 超大面积的 VC 液冷散热。从图片可以看出 Redmi K30 Pro 后置镜头采用奥利奥造型设计，一共有四颗摄像头，主摄为 6400 万像素，四摄下方为闪光灯。从官方发布的 Redmi K30 Pro 图片来看，该机顶部左侧配备了 3.5mm 耳机孔，右侧为前置全面屏升降式机械结构，通过升降式解决方案实现“真正的全面屏”。与此同时，官方还放出了 Redmi K30 Pro 的跑分成绩：常温环境下 61 万+，超越小米 10 Pro。Redmi K30 Pro 将有标准版、变焦版双版本，售价预计 3000 元起。官方透露，K30 Pro 将于 3 月 24 日发布。