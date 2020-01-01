Redmi官方公布K30 Pro信息：3月24日发布

乔纳森森森 发表于: 03-17 17:57:51
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跑分超越小米10 Pro。
今天红米（Redmi）官方公布了 Redmi K30 Pro 的一系列信息，其中就包括了外观和性能等用户关心的几个方面。
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官方透露，Redmi K30 Pro 将采用骁龙 865+LPDDR5+UFS 3.1 的组合，UFS 3.1提供高达 750MB/s的顺序写速度，而 LPDDR5 则带来内存速率高达 5500Mbps，每秒可传送 44GB 的数据能力，这款新机还搭载了 3435mm² 超大面积的 VC 液冷散热。

从图片可以看出 Redmi K30 Pro 后置镜头采用奥利奥造型设计，一共有四颗摄像头，主摄为 6400 万像素，四摄下方为闪光灯。从官方发布的 Redmi K30 Pro 图片来看，该机顶部左侧配备了 3.5mm 耳机孔，右侧为前置全面屏升降式机械结构，通过升降式解决方案实现“真正的全面屏”。

与此同时，官方还放出了 Redmi K30 Pro 的跑分成绩：常温环境下 61 万+，超越小米 10 Pro。Redmi K30 Pro 将有标准版、变焦版双版本，售价预计 3000 元起。官方透露，K30 Pro 将于 3 月 24 日发布。
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小伟0314小伟
沙发

谁想到有一天红米会干过小米

5小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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senjoy92
板凳

没有线性马达吧 不够完美

4小时前
来自 iPhone X
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arykkl
地板

干过小米？开玩笑

4小时前
来自 iPhone XR
hakkil
4 楼

一会mb/s，一会Mbps，懂得人你蒙不了，不懂的人也不会看，绕圈子有意思吗？

4小时前
来自 iPhone 11
gunner_l
5 楼
引用 @senjoy92 的回复

没有线性马达吧 不够完美

卢伟冰这阵子一直在怼荣耀的嗡嗡嗡，不可能这么快就打自己脸吧

4小时前
来自 iPhone XS Max
CVlsc
6 楼
引用 @小伟0314小伟 的回复

谁想到有一天红米会干过小米

嘿嘿，就像儿子干过了爸爸
3小时前
来自 威锋网页版
manaire
7 楼

什么都好，可惜是高通的处理器。

2小时前
来自 iPhone X
impulse_sp
8 楼

不然还用什么处理器，现在就是高通，海思麒麟你用不了，联发科又觉得性价比不高，猎户座基本只有三星自家用

1小时前
来自 iPhone 11 Pro