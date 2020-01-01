台媒：苹果会推出新耳机 定位第三代AirPods

台媒 DigiTimes 新的报告继续指出，苹果会推出新的 AirPods。该报告声称，“苹果即将推出的 AirPods 系列”的供应商更担心新冠疫情的传播会影响到无线耳机的需求，而不是病毒会影响供应链。AirPods的销售可能会受到诸如关闭 Apple Store 以及在大流行中尽可能增加人们留在家中的呼吁等因素的影响。苹果于 2019 年 10 月发布了高端的 AirPods Pro，它对常规 AirPods 进行了多项改进，包括主动降噪，改进的音质，防水，防汗以及新的入耳式设计。本月早些时候，有传言称新的入门级版本 AirPods Pro 将于2020年第二季度投入生产，但未透露更多细节。据推测，这款耳机最终可能成为第三代的常规AirPods，其设计和音质与 AirPods Pro 相同，但没有主动降噪功能。苹果于去年 3 月 20 日星期三发布了第二代 AirPods。由于疫情的传播，目前各种谣言中的苹果产品的发布时间均不确定，甚至有可能比原计划延迟一段时间。