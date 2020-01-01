台媒：苹果会推出新耳机 定位第三代AirPods

luwixnzz4w 发表于: 03-17 14:02:37
来自 威锋网页版
2873
11
只看作者
这款产品可能没有主动降噪功能。
台媒 DigiTimes 新的报告继续指出，苹果会推出新的 AirPods。
image
该报告声称，“苹果即将推出的 AirPods 系列”的供应商更担心新冠疫情的传播会影响到无线耳机的需求，而不是病毒会影响供应链。AirPods的销售可能会受到诸如关闭 Apple Store 以及在大流行中尽可能增加人们留在家中的呼吁等因素的影响。

苹果于 2019 年 10 月发布了高端的 AirPods Pro，它对常规 AirPods 进行了多项改进，包括主动降噪，改进的音质，防水，防汗以及新的入耳式设计。

本月早些时候，有传言称新的入门级版本 AirPods Pro 将于2020年第二季度投入生产，但未透露更多细节。据推测，这款耳机最终可能成为第三代的常规AirPods，其设计和音质与 AirPods Pro 相同，但没有主动降噪功能。苹果于去年 3 月 20 日星期三发布了第二代 AirPods。

由于疫情的传播，目前各种谣言中的苹果产品的发布时间均不确定，甚至有可能比原计划延迟一段时间。
本文著作权归 @luwixnzz4w 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(11)
只看作者
正序查看 倒序查看
xudwmail
沙发

不喜欢入耳式。希望是开放式+主动降噪

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
查看2条回复
但愿人长久520
板凳

苹果策略不错。很多人喜欢三代耳机，外型好看，简洁干练。就是贵，新上市这个没有了降噪，价格应该降不少，应该是能火。

4小时前
来自 iPhone X
试探你的温柔
地板

耳朵疼

4小时前
来自 iPhone 7 Plus
rockingbaby
4 楼

无降噪不香

4小时前
来自 iPhone XS Max
冰溜茬子
5 楼

音质还是很差！！

3小时前
来自 iPhone XS Max
手机锋友7rt68cj
6 楼
引用 @xudwmail 的回复

不喜欢入耳式。希望是开放式+主动降噪

开放式和主动降噪肯定是冲突的，至少现在的技术达不到，华为已经有个先例了，降噪水平如何就不说了

3小时前
来自 iPhone XS Max
张帅琦
7 楼
为啥之前那么久才从1代更新到2代，今年2代，2代Pro，3代都要出来了？？？？？
3小时前
来自 威锋网页版
芙兰吔西瓜
8 楼

取消降噪？再把充电盒变成有线无线的分开卖？

3小时前
来自 iPhone X
chAn_9102
9 楼
引用 @xudwmail 的回复

不喜欢入耳式。希望是开放式+主动降噪

开放式和降噪就是悖论，要么就头戴的，否则降噪效果肯定不好

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
蟹黄派丶
10 楼

我一代都没用过 o(╥﹏╥)o

2小时前
来自 iPhone 8 Plus
首页 12 尾页 / 2 页