《财富》发布100个“现代最伟大设计”榜单：iPhone居首

乔纳森森森 发表于: 03-17 12:43:27
来自 威锋网页版
2201
14
只看作者
苹果共有8款产品入围。
《财富》杂志今天发布了 100 个“现代最伟大设计”的榜单，其中列出了使人们的生活变得更简单，更好，更时尚的产品。
image
值得一提的是，苹果公司的 iPhone 最早于 2007 年问世，至今每年都在更新。它以“改变了人类的交流方式”并且几乎影响了我们生活的方方面面而位居榜首。

苹果公司的另一款产品名列第二，它在定义个人计算机革命方面作出了贡献-1984 年的 Macintosh。

其它六款苹果产品也被列入了榜单：2001 年的 iPod 排名第 10，2006 年的 MacBook Pro 排名第 14，App Store 排名第 22，iOS 排名第 29，Apple Watch 排名第 46，Apple Pay 也出现在了第 64 位。

《财富》与IIT设计学院合作，对教育工作者，有影响力的人士，自由设计师和企业设计团队进行了调查，对他们认为“非常出色”的设计进行了调查，并使用该信息制定了前 100 名的名单。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(14)
只看作者
正序查看 倒序查看
zy050217
沙发

实至名归

5小时前
来自 iPhone 8 Plus
421467465
板凳

iphone4改变世界

5小时前
来自 iPhone 8 Plus
一堆企鹅蛋
地板

没小米、华为啥的啊，说明这个榜也没啥公信力了，抵制出宇宙去

5小时前
来自 iPhone 7 Plus
查看3条回复
醉里遗簪幻作花
4 楼
引用 @一堆企鹅蛋 的回复

没小米、华为啥的啊，说明这个榜也没啥公信力了，抵制出宇宙去

我家乡火锅很出名，似乎地球人很多都喜欢吃，毕业十年来也见过太多人不吃火锅，但不会因人不吃火锅就对立
5小时前
来自 威锋网页版
sanshi123
5 楼

真是改变了世界，还改变了友商

4小时前
来自 iPhone 6S
Patrick_Wu_
6 楼

当之无愧👍

4小时前
来自 iPhone 11
air1943
7 楼
引用 @一堆企鹅蛋 的回复

没小米、华为啥的啊，说明这个榜也没啥公信力了，抵制出宇宙去

小米华为都是后来者，怎么比，跟风而已
4小时前
来自 威锋网页版
心中的噩梦
8 楼

再一次 改变世界

4小时前
来自 iPhone XS Max
诗意栖居
9 楼

是所得。

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
一颗小苹果
10 楼

我觉得苹果第二，好像没人敢第一

3小时前
来自 iPhone 11
首页 12 尾页 / 2 页