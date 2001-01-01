《财富》发布100个“现代最伟大设计”榜单：iPhone居首

《财富》杂志今天发布了 100 个“现代最伟大设计”的榜单，其中列出了使人们的生活变得更简单，更好，更时尚的产品。值得一提的是，苹果公司的 iPhone 最早于 2007 年问世，至今每年都在更新。它以“改变了人类的交流方式”并且几乎影响了我们生活的方方面面而位居榜首。苹果公司的另一款产品名列第二，它在定义个人计算机革命方面作出了贡献-1984 年的 Macintosh。其它六款苹果产品也被列入了榜单：2001 年的 iPod 排名第 10，2006 年的 MacBook Pro 排名第 14，App Store 排名第 22，iOS 排名第 29，Apple Watch 排名第 46，Apple Pay 也出现在了第 64 位。《财富》与IIT设计学院合作，对教育工作者，有影响力的人士，自由设计师和企业设计团队进行了调查，对他们认为“非常出色”的设计进行了调查，并使用该信息制定了前 100 名的名单。