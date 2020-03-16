发布近 5 年后 Windows 10 装机量突破 10 亿
MarcusKei 发表于: 03-17 10:32:20
来自 威锋网页版
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2015 年 7 月，微软正式向符合条件的用户开放 Windows 10 免费升级通道，如今将近 5 年过去了，这个 Windows NT 系列操作系统的最新版已经在全球取得了 10 亿的装机量。
在 3 月 16 日的官方博客上，微软宣布了 Windows 10 操作系统突破 10 亿装机量的消息，其中涉及了 8 万款设备型号，包括 PC、笔记本、平板、手机、Xbox，HoloLens、Surface Hub 等。
微软表示统计的活跃装机量统计的是指最近 28 天内活跃使用的设备，并非统计重复安装次数，也排除了虚拟机的安装量。
微软曾经预计 Windows 10 装机量突破 10 亿的里程碑将发生在 2018 年，但由于 Windows Phone 无法保持足够的吸引力，他们因此延后这一时间表，最终在原本计划的两年后才达成 10 亿装机量的目标。
根据市场调研机构 Netmarketshare 给出的数据，Windows 10 已经牢牢坐稳全球第一大操作系统的位置。
数据显示，与 2020 年 1 月相比，Windows 10 的市场份额略有增长，目前占据 57.39% 的市场份额；其次是 Windows 7，其市场份额为 25.20％；Windows 8.1 和 macOS X 10.14 分别以 3.48％ 和 2.7％ 位列第三、第四。
在 3 月 16 日的官方博客上，微软宣布了 Windows 10 操作系统突破 10 亿装机量的消息，其中涉及了 8 万款设备型号，包括 PC、笔记本、平板、手机、Xbox，HoloLens、Surface Hub 等。
微软表示统计的活跃装机量统计的是指最近 28 天内活跃使用的设备，并非统计重复安装次数，也排除了虚拟机的安装量。
微软曾经预计 Windows 10 装机量突破 10 亿的里程碑将发生在 2018 年，但由于 Windows Phone 无法保持足够的吸引力，他们因此延后这一时间表，最终在原本计划的两年后才达成 10 亿装机量的目标。
根据市场调研机构 Netmarketshare 给出的数据，Windows 10 已经牢牢坐稳全球第一大操作系统的位置。
数据显示，与 2020 年 1 月相比，Windows 10 的市场份额略有增长，目前占据 57.39% 的市场份额；其次是 Windows 7，其市场份额为 25.20％；Windows 8.1 和 macOS X 10.14 分别以 3.48％ 和 2.7％ 位列第三、第四。