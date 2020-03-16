发布近 5 年后 Windows 10 装机量突破 10 亿

MarcusKei 发表于: 03-17 10:32:20
来自 威锋网页版
857
7
只看作者
你还在用 Windows 7 吗？
2015 年 7 月，微软正式向符合条件的用户开放 Windows 10 免费升级通道，如今将近  5 年过去了，这个 Windows NT 系列操作系统的最新版已经在全球取得了 10 亿的装机量。

在 3 月 16 日的官方博客上，微软宣布了 Windows 10 操作系统突破 10 亿装机量的消息，其中涉及了 8 万款设备型号，包括 PC、笔记本、平板、手机、Xbox，HoloLens、Surface Hub 等。
image
微软表示统计的活跃装机量统计的是指最近 28 天内活跃使用的设备，并非统计重复安装次数，也排除了虚拟机的安装量。

微软曾经预计 Windows 10 装机量突破 10 亿的里程碑将发生在 2018 年，但由于 Windows Phone 无法保持足够的吸引力，他们因此延后这一时间表，最终在原本计划的两年后才达成 10 亿装机量的目标。

根据市场调研机构 Netmarketshare 给出的数据，Windows 10 已经牢牢坐稳全球第一大操作系统的位置。

数据显示，与 2020 年 1 月相比，Windows 10 的市场份额略有增长，目前占据 57.39% 的市场份额；其次是 Windows 7，其市场份额为 25.20％；Windows 8.1 和 macOS X 10.14 分别以 3.48％ 和 2.7％ 位列第三、第四。
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(7)
只看作者
正序查看 倒序查看
手机锋友ntyt9gg
沙发

玩逆战老是退任务栏下面，老火

2小时前
来自 iPhone XR
试探你的温柔
板凳

一直win7

反正也能支持10cpu，然后也集成NvMe驱动，实在是不喜欢win10

一直认为那些瓷贴设计，就是给触摸屏用的，桌面鼠标用的，不呕心吗？多余死了

1小时前
来自 iPhone 7 Plus
查看1条回复
jamesbondat
地板
微软就不能派个程序员花上一上午的时间，把文件搜索功能好好弄弄？跟屎一样。
1小时前
来自 威锋网页版
一颗小苹果
4 楼

一直win7。。打死不升级

38分钟前
来自 iPhone 11
x-tommy
5 楼
其实，如果硬件配置过得去，Win10用起来比Win7舒服很多！只是Win10打补丁有时候没准头！有时觉得，电脑用起来怎么就这么费劲！
32分钟前
来自 威锋网页版
fs555
6 楼
引用 @试探你的温柔 的回复

一直win7

反正也能支持10cpu，然后也集成NvMe驱动，实在是不喜欢win10

一直认为那些瓷贴设计，就是给触摸屏用的，桌面鼠标用的，不呕心吗？多余死了

我也是喜欢win7系统

26分钟前
来自 iPhone X
手机锋友uhd855a
7 楼

时代在进步，总要向前看 win7早晚要淘汰

2分钟前
来自 iPhone XS Max