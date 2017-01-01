聚焦软件生态 微软宣布将于 3 月 30 日举行线上发布会

微软近日宣布将于 3 月 30 日举行线上发布会，内容将聚焦于 Office 等软件生态系统，普通消费者订阅版本的 Microsoft 365 Life 也可能在本次发布会上正式亮相。从之前的爆料来看，Microsoft 365 Life 除了包括 Office 365 服务以外，还将包括密码管理器等其他生产力工具，而且订阅价格将和 Office 365 服务保持一致。此外，微软还可能推出终身版本的 Microsoft Teams 通信工具，其中包含了发送位置、共享家庭行事历和文件共享等功能。Microsoft Teams 也有可能包含在即将推出的 Microsoft 365 Life 订阅捆版包内。微软在 2017 年推出了面向企业用户的 Microsoft 365 服务，其中整合了 Office 365 企业版、Windows 10 企业版，以及 Enterprise Mobility + Security。