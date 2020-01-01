早高FENG：苹果股价大跌 12%/特斯拉交付Model Y

▎特斯拉开始交付 Model Y

▎一加将采用全新视觉标识

▎苹果股价大跌 12%

▎三星正研发 1.5 亿像素的摄像头

今天凌晨，特斯拉在官方推特上宣布，已经开始交付 Model Y。用户已经在特斯拉车主的主要在线论坛“特斯拉汽车俱乐部”(Tesla Motors Club)上发布了图片和评论，表明他们已经收到了自己购买的 Model Y，有的消费者表示很快就要拿到新车。在产能方面，Model Y 面临的压力要远远小于 Model 3。除了美国工厂之外，特斯拉已经宣布启动了在中国上海市电动车工厂的 Model Y 生产计划近日一加刘作虎宣布，公司近期会上线全新的品牌视觉系统（VI）。并且有媒体已经发现一加已经注册了多个样式和 logo，包括红色版 logo 与黑色版 logo以及印度会员计划 Red Cable Club 的 logo。总的来说，曝光的全新 logo 字体与原先设计差别不大。新的视觉系统将在 18 号正式亮相，即将到来的一加 8 预计也会用上这些新的元素。随着冠状病毒流行的影响继续在世界各地蔓延，金融市场的波动仍然令人难以置信。随着市场开盘，苹果股价已下跌逾 12％，本周开盘价为 243 美元。苹果几天前宣布，它将关闭大中华区以外的所有零售店，直到 3 月 27 日。一系列的因素再加上美股目前的大环境，让一众科技巨头也是无计可施。三星似乎在“堆叠像素”的路上越走越远，在推出了 1.08 亿摄像头的 Galaxy S20 Ultra 手机以及为小米提供 1 亿像素相机模组后，外媒称三星正在开发 1 英寸传感器尺寸的 1.5 亿像素摄像头，并使用与三星 S20 Ultra 的 ISOCELL Bright HM1 传感器相同的 Nonacell 技术，后续该技术将会出售给其它厂商使用。