新 iPad 现身数据库 或为即将发布的 iPad Pro

苹果近日在欧亚经济委员会的数据库中提交了一款，这款设备运行的系统为 iPadOS 13。在亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯销售的任何加密设备都需要提交这些文件。目前尚不清楚该 iPad 的具体型号，可能为 iPad Pro，也可能是 iPad mini、iPad Air 或者 iPad，但鉴于近期关于 iPad Pro 的传闻较多，这款设备为新 iPad Pro 的可能性较高。去年一月份苹果就曾一口气在在欧亚经济委员会的数据库中注册了 6 款未发布的 iPad 型号，事后证实这六款 iPad 均为同年三月份推出的第五代 iPad mini 和第三代 iPad Air，包括了 Wi-Fi 版本和蜂窝版本。在此前的分析报告中，产业分析师郭明錤曾经预测苹果将于今年下半年推出搭载 mini LED 屏幕的 12 英寸 iPad Pro，但该报道并未提及 11 英寸版本。此外，新 iPad Pro 的升级点将大概率在摄像头方面做文章，预计将搭载包含 ToF 3D 摄像头在内的三摄模组，实现更为先进的 3D 拍摄能力。值得一提的是，外媒表示他们在泄露的 iOS 14 早期版本中找到四款 iPad Pro 型号代码，分别为 J417、J418、J420、J421，预计这四个型号将分别代表两个 iPad Pro 尺寸的 Wi-Fi/蜂窝版本。