新 iPad 现身数据库 或为即将发布的 iPad Pro

MarcusKei 发表于: 03-17 09:13:51
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这款设备为新 iPad Pro 的可能性较高。
苹果近日在欧亚经济委员会的数据库中提交了一款未发布的 iPad 型号 A2229，这款设备运行的系统为 iPadOS 13。

在亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯销售的任何加密设备都需要提交这些文件。目前尚不清楚该 iPad 的具体型号，可能为 iPad Pro，也可能是 iPad mini、iPad Air 或者 iPad，但鉴于近期关于 iPad Pro 的传闻较多，这款设备为新 iPad Pro 的可能性较高。
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去年一月份苹果就曾一口气在在欧亚经济委员会的数据库中注册了 6 款未发布的 iPad 型号，事后证实这六款 iPad 均为同年三月份推出的第五代 iPad mini 和第三代 iPad Air，包括了 Wi-Fi 版本和蜂窝版本。

 在此前的分析报告中，产业分析师郭明錤曾经预测苹果将于今年下半年推出搭载 mini LED 屏幕的 12 英寸 iPad Pro，但该报道并未提及 11 英寸版本。此外，新 iPad Pro 的升级点将大概率在摄像头方面做文章，预计将搭载包含 ToF 3D 摄像头在内的三摄模组，实现更为先进的 3D 拍摄能力。

值得一提的是，外媒表示他们在泄露的 iOS 14 早期版本中找到四款 iPad Pro 型号代码，分别为 J417、J418、J420、J421，预计这四个型号将分别代表两个 iPad Pro 尺寸的 Wi-Fi/蜂窝版本。
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gk63161472
沙发

不怎么好看哈

3小时前
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wangyu117
板凳
我怀疑富士康的老总郭铭台和这个郭明錤是同一个人，每次报料如此准确。
3小时前
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isycool
地板
引用 @wangyu117 的回复
我怀疑富士康的老总郭铭台和这个郭明錤是同一个人，每次报料如此准确。
1，老总叫郭台铭2，他不至于无聊到每天去爆料客户的机密。
2小时前
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seasonbyee
4 楼
不是，我的iMac呢？这么大的iMac呢？
2小时前
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微信4lhj11b
5 楼
引用 @isycool 的回复
1，老总叫郭台铭2，他不至于无聊到每天去爆料客户的机密。

对啊，郭台铭哪有这么无聊哈哈

2小时前
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傑尼
6 楼

2小时前
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zyai530
7 楼

那到底是4月份买还是等10月份买呢？

2小时前
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手机锋友p5r9x9w
8 楼

谁能端着平板去拍照，来来来

2小时前
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lxhgyyzyw
9 楼

虽然我也觉得平板不是拿来拍照用的，不过可能苹果更希望它在ARkit上派上用场吧。

1小时前
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leo0306
10 楼
三眼怪
1小时前
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