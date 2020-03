iOS新代码显示苹果可能推出“iPhone 9 Plus”

9to5Mac 今天又了解了有关即将发布的基于 iOS 14 代码的“iPhone 9”的一些新细节。 现在有证据表明,苹果还在开发尺寸更大的“ iPhone 9 Plus”(不仅是 iPhone 9)来替代 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus。 虽然有传言称供应链中存在 4.7 英寸硬件,但这是第一次有证据支持苹果会带来更大版本的入门级iPhone。我们已经知道有关 iPhone 9(苹果所谓的新入门级手机)的一些细节,包括它将配备 4.7 英寸 LCD 屏幕和内置 Touch ID。首先,似乎苹果公司也在开发更大版本的 iPhone 9,它可能被命名为 iPhone 9 Plus (或者至少是 Plus 的名称)。考虑到这些 iPhone 应该取代具有 4.7 和 5.5 英寸版本的 iPhone 8 系列,这也是非常有可能的。有证据表明,两者都将搭载 A13 Bionic 芯片,该芯片与 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 中使用的处理器相同。对于某些仍在使用旧型号(例如 iPhone 6 和 iPhone 7)的人来说,这应该使 iPhone 9 更具吸引力。两款 iPhone 将配备固态 Home 键,该 Home 键随 iPhone 7 引入并保留在 iPhone 8 上,它使用 Taptic Engine 模拟点击并减少硬件故障。由于它们应该是入门级型号,因此 iPhone 9 和 iPhone 9 Plus 将提供 Touch ID 而不是 Face ID。用户将能够使用 Apple Pay 和 Express Transit 功能,某些旧版 iPhone 上没有此功能。 新型号还支持扫描 NFC 标签,只有在 iPhone XR,iPhone XS 和 iPhone 11 才支持该功能。最后要注意的是,iPhone 9 和 iPhone 9 Plus 的名称暂时仅是推测性的,正如一些谣言声称它将被称为 iPhone SE 2 一样。新的 iPhone 9 或 iPhone SE 2 有望在今年春季发布,预装 iOS 13.4 版本。