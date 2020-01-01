微软公布Xbox Series X配置细节：就等游戏了

微软几个月前发布了次世代主机 Xbox Series X，不过关于这款主机的完整配置和细节依然是个迷。今天晚上，微软和玩家们分享了 Xbox Series X 的完整配置，一起来看看吧。微软表示：下一代 Xbox 由三个主要特征定义：功率，速度和兼容性。让我们看一下 Xbox Series X 提供这三个标志性的功能和技术。Xbox Series X 产品总监 Jason Ronald 表示：“ Xbox Series X 将大大提高 GPU 性能，并继续通过硬件加速射线追踪等新功能来重新定义和提高图形的艺术水平。我们不相信这一代将仅由图形或分辨率来定义。”团队知道他们需要构建下一代主机，该主机可以以 60 fps 的速度以 4K 画质运行游戏，而不会对开发人员造成任何影响。他们还挑战自己，以提供曾经在游戏机上无法实现的性能水平，包括为最苛刻和最具竞争力的游戏提供高达 120 fps 的支持。为了满足这些需求，团队加强了与芯片制造商 AMD 的长期合作关系，AMD 于 15 年前开始与 Xbox 团队合作开发 Xbox360。由于专注于变革性设计和性能提升，对于开发人员来说，主机最终成为了技术创新的游乐场。这在很大程度上归功于定制处理器的功能，该处理器由 8 核 AMD Zen 2 CPU 和 RDNA 2 级 GPU 提供支持。基于 AMD Zen 2 定制的 3.8GHz 八核处理器，7nm 制程；基于 AMD RDNA 2 架构定制的 1.825GHz 显卡，12 TFLOPS 浮点算力；16G GDDR6 内存，内存带宽 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s ；1TB 定制 NVME SSD 固态硬盘，可扩展同性能的外置储存卡以及 USB 3.2 外置硬盘；4K 蓝光光驱；支持 4K 60fps 规格，最高可支持至 120fps；其余还有 DXR 光线追踪、硬件解压缩、VRR 可变刷新率等支持。这些强大的配置将为一系列的新游戏保驾护航，而微软在一个视频演示中还对比了 Xbox Series X 和上代产品的加载速度对比，无疑新主机进入游戏内的时间要短很多。