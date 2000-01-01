“理财产品”《健身环大冒险》在法国也缺货了

任天堂 Switch 的《健身环大冒险》已经被消费者们戏称为“年度理财产品”，皆因这款产品从今年年初的 800 元一度涨价到了 2000 元，虽然目前价格已经有所回落，但依然处于一个较高的“水位”。据外媒报道，继国内和北美地区之后，这款健身娱乐两不误的游戏在法国也进入了缺货状态，许多法国玩家只能从一些第三方分销商手中拿到天价的余货。如果不想高价买入的话，那就只有等待任天堂的官方补货了。不过补货或许需要不短的时日，由于疫情原因，不少工厂刚刚恢复产能，任天堂此前也承认了缺货的事实，并承诺会尽快供货，并向消费者道歉。《健身环大冒险》是一款主打健身的游戏，玩家可将 Switch 上的 Joy-Con 装入游戏自带的“Ring-Con”及腿部固定带中， 以识别自己的动作，一边健身一边在游戏中冒险。在游戏中可实现 60 种的健身，并且可将记录上传，与世界范围内的玩家竞争。