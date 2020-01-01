创当地纪录：苹果在法国被罚款11亿欧元

苹果今天被法国处以 11 亿欧元的罚款。法国当局表示，苹果公司在其分销网络内订立了非法协议，并滥用了独立经销商的“经济依赖”。经过多年的调查，该决定来自法国竞争主管部门。除了苹果公司的罚款外，还对苹果的两家批发商处以非法商定价格的罚款。罚款的依据是苹果与两家批发商 Tech Data 和 Ingram Micro 的关系，这两家分销商分别被罚款 7610 万欧元和 6290 万欧元。法国监管机构表示，苹果与批发商达成的协议意味着他们已同意不相互竞争，从而有效地确定了价格。对于法国来说，这是一个创纪录的数额， 苹果对 CNBC 表示，该决定“令人沮丧”，“违背了法国所有公司所依赖的法律先例，该罚单将导致各行各业的公司陷入混乱”，苹果目前计划上诉。这是苹果近期在法国以来的第二次罚款。今年 2 月，苹果因 iPhone 电池性能问题而被罚款 2500 万欧元，由于苹果对其更改软件政策的方式缺乏沟通，这被视为“强迫淘汰”用户手上的设备。