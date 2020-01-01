GoPro 宣布收购 ReelSteady，后者创始人已加入 GoPro
MarcusKei 发表于: 03-16 18:38:42
来自 威锋网页版
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未来将为 GoPro 实现更稳定的视频拍摄体验。
经常接触 GoPro 运动相机的人应该都听说过 ReelSteady，这是一款面向 After Effects 的增稳插件，可以在后期为视频实现更为稳定的效果，此外还有一款于去年推出的 ReelSteady GO 桌面程序。
最近 GoPro 宣布正式收购 ReelSteady，后者的创始人 Robert McIntosh、Andy Russell 也已加入 GoPro 团队。
「之前我们所做的一切都没有与 GoPro 官方产生联系，但现在作为团队的一部分，我们之前打造的所有内容都将加入到 GoPro 当中。」「我们为客户感到兴奋，为即将到来的事情感到兴奋 —— 即作为 GoPro 的一份子来创作更多能够加强 GoPro 体验的令人惊奇的事物。」ReelSteady 的创始人 Andy Russell 说道。
被 GoPro 收购后，ReelSteady 的产品将继续在官网上保持销售，并且获得来自 GoPro 的售后服务，而未来 ReelSteady 的产品也将出现在 GoPro 生态系统当中。
最近 GoPro 宣布正式收购 ReelSteady，后者的创始人 Robert McIntosh、Andy Russell 也已加入 GoPro 团队。
「之前我们所做的一切都没有与 GoPro 官方产生联系，但现在作为团队的一部分，我们之前打造的所有内容都将加入到 GoPro 当中。」「我们为客户感到兴奋，为即将到来的事情感到兴奋 —— 即作为 GoPro 的一份子来创作更多能够加强 GoPro 体验的令人惊奇的事物。」ReelSteady 的创始人 Andy Russell 说道。
被 GoPro 收购后，ReelSteady 的产品将继续在官网上保持销售，并且获得来自 GoPro 的售后服务，而未来 ReelSteady 的产品也将出现在 GoPro 生态系统当中。
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