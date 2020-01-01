诺基亚即将发布第二款智能电视

近年来不少手机厂商都尝试进军电视行业，去年诺基亚也作出了这样的决定，发布了旗下首款 55 英寸电视。据外媒报道，现在诺基亚已经打算发布其第二款智能电视。印度电商 Flipkart 发布预告，诺基亚 43 英寸的电视即将上市。海报显示这款电视采用了极窄边框设计，搭载JBL定制扬声器，预装 Android 9.0 系统。据悉这款电视还支持 DTS、杜比环绕音效，搭载谷歌语音助手等。价格方面，据说会在 30999 卢比(约合 2925 元)左右，考虑到目前的国内电视市场行情，这样的价格放在国内是不太有竞争力的。去年发布的第一款55英寸电视，售价接近 4000 元，似乎在市场上也没有带来太大的回响。曾经在手机行业闯出一片天的诺基亚，不知道在电视市场上能否取得成功呢？