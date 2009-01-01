空壳公司、烟雾弹、监控系统...苹果用上了这些手段来避免信息泄露
MarcusKei 发表于: 03-16 17:42:26
来自 威锋网页版
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作为全球最知名的科技公司，苹果不得不采取各种保密手段来减少提前泄露行为。
鉴于新型冠状病毒疫情，美国总统特朗普近日宣布美国进入国家紧急状态，对于政府而言这意味着他们将投入更多的资源抗击疫情，而企业和民众也需要做出相应的改变，例如越来越多科技公司宣布开启远程办公模式、暂停不必要的差旅行程等。
苹果在三月初时发布了针对员工的差旅限制通知，限制员工前往疫情严重地区的差旅活动，随后允许加利福尼亚、西雅图、韩国等地区的部分员工在家远程办公。
但部分苹果员工却发现公司的保密文化使得远程办公模式很难顺利开展。
《华尔街日报》近日采访了几位苹果员工，他们表示苹果目前对于远程办公还未梳理出明确的内部规则，再加上公司内部盛行的保密文化，使得部分员工的工作难以顺利开展，例如接受采访的软件开发人员抱怨他们无法通过家中的网络访问内部系统，或者下载速度慢等问题。此外，苹果还禁止将未发布的产品带出园区，所以部分相关员工仍然留在 Apple Park 办公。
作为全球最知名的科技公司，苹果的一举一动都会引来极大的关注，其中涉及新产品的信息则更为抢手，这也迫使他们采取各种保密手段来减少提前泄露行为的发生，其中不乏一些极端例子。
「忘掉一切」
在问答网站 Quora 中的一个名为「苹果如何做好保密工作？」的提问下，名为 Kim Scheinberg 的女士讲述了一个真实故事：她的丈夫 JK 由于家庭原因，不得不在家中完成 macOS 的开发工作，符合苹果定下的安全标准他们的家不得不因此重新装修，而且她被告知需要忘掉一切关于她丈夫让 PC 运行 macOS 的细节。
「烟雾弹」
为了找到泄露源，苹果曾经通过放出虚假信息来混淆视听。十多年前一款代号为「Asteroid」的产品开始出现在网络上，而苹果试图强制新闻媒体披露他们的信息来源以追踪泄漏源，甚至还闹上了法庭。最终加州上诉法庭的陪审团站在了媒体网站一边，认为网站编辑有资格享受与传统媒体记者一样的保护。
「初代 iPad」
第一款 iPad 在 2010 年推出，关于这款产品背后的开发故事也十分有趣。参与初代 iPad 项目的软件开发者曾经透露，他们从事 iPad 软件开发的房间没有一个窗户，而 iPad 被固定在桌子上，他们只能看到屏幕部分，无法看清整台 iPad 的外观。而且苹果还给桌子拍照，如果在开发过程中发生真机图片泄露的行为，他们就可以通过桌子的木纹来确定泄露者。
「iTrack 中央追踪监控系统」
同样来自问答网站 Quora 中的「苹果如何做好保密工作？」提问。一名自称为苹果员工的匿名用户称，苹果内部所有的原型机都会拥有一个特殊的序列号，这使得他们能够被一台名为 iTrack 的中央追踪系统监控。任何需要用到这些原型机的苹果员工在使用前需要获得批准并准守严格的规范。内部的某些敏感区域（通常为产品设计、工业设计等场所），除了配备更多的安保措施，例如摄像头，没有权限的员工进入这些区域前还需要有人做担保。
「空壳公司」
现在大家都已经对 iPad 耳熟能详，但在发布会前，苹果曾绞尽脑汁不让人知道这款产品的真正名字。
苹果需要发布产品之前确保自己拥有了「iPad」这个注册名称。当然，他们又不可能在产品发布前让任何一个人知道 iPad 这个名字。所以，苹果采用了一个特别的方法，它把名字注册成缩写形式「I.P.A.D」。而且为了获得这个名称的商标，他们还在英国注册了一家空壳公司，叫「IP Application Development」。而且有迹象表示，苹果对 iPad 还有其他备选名字。在 2009 年，苹果注册了「Slate Computing」，该公司拥有「iSlate」和「Magic Slate」的商标权。
类似的情况还有 Apple Watch、AirPods、CarPlay 等，这些产品的命名在正式公布之前也均采用了「空壳公司注册」的方式来掩人耳目。
苹果在三月初时发布了针对员工的差旅限制通知，限制员工前往疫情严重地区的差旅活动，随后允许加利福尼亚、西雅图、韩国等地区的部分员工在家远程办公。
但部分苹果员工却发现公司的保密文化使得远程办公模式很难顺利开展。
《华尔街日报》近日采访了几位苹果员工，他们表示苹果目前对于远程办公还未梳理出明确的内部规则，再加上公司内部盛行的保密文化，使得部分员工的工作难以顺利开展，例如接受采访的软件开发人员抱怨他们无法通过家中的网络访问内部系统，或者下载速度慢等问题。此外，苹果还禁止将未发布的产品带出园区，所以部分相关员工仍然留在 Apple Park 办公。
作为全球最知名的科技公司，苹果的一举一动都会引来极大的关注，其中涉及新产品的信息则更为抢手，这也迫使他们采取各种保密手段来减少提前泄露行为的发生，其中不乏一些极端例子。
「忘掉一切」
在问答网站 Quora 中的一个名为「苹果如何做好保密工作？」的提问下，名为 Kim Scheinberg 的女士讲述了一个真实故事：她的丈夫 JK 由于家庭原因，不得不在家中完成 macOS 的开发工作，符合苹果定下的安全标准他们的家不得不因此重新装修，而且她被告知需要忘掉一切关于她丈夫让 PC 运行 macOS 的细节。
「烟雾弹」
为了找到泄露源，苹果曾经通过放出虚假信息来混淆视听。十多年前一款代号为「Asteroid」的产品开始出现在网络上，而苹果试图强制新闻媒体披露他们的信息来源以追踪泄漏源，甚至还闹上了法庭。最终加州上诉法庭的陪审团站在了媒体网站一边，认为网站编辑有资格享受与传统媒体记者一样的保护。
「初代 iPad」
第一款 iPad 在 2010 年推出，关于这款产品背后的开发故事也十分有趣。参与初代 iPad 项目的软件开发者曾经透露，他们从事 iPad 软件开发的房间没有一个窗户，而 iPad 被固定在桌子上，他们只能看到屏幕部分，无法看清整台 iPad 的外观。而且苹果还给桌子拍照，如果在开发过程中发生真机图片泄露的行为，他们就可以通过桌子的木纹来确定泄露者。
「iTrack 中央追踪监控系统」
同样来自问答网站 Quora 中的「苹果如何做好保密工作？」提问。一名自称为苹果员工的匿名用户称，苹果内部所有的原型机都会拥有一个特殊的序列号，这使得他们能够被一台名为 iTrack 的中央追踪系统监控。任何需要用到这些原型机的苹果员工在使用前需要获得批准并准守严格的规范。内部的某些敏感区域（通常为产品设计、工业设计等场所），除了配备更多的安保措施，例如摄像头，没有权限的员工进入这些区域前还需要有人做担保。
「空壳公司」
现在大家都已经对 iPad 耳熟能详，但在发布会前，苹果曾绞尽脑汁不让人知道这款产品的真正名字。
苹果需要发布产品之前确保自己拥有了「iPad」这个注册名称。当然，他们又不可能在产品发布前让任何一个人知道 iPad 这个名字。所以，苹果采用了一个特别的方法，它把名字注册成缩写形式「I.P.A.D」。而且为了获得这个名称的商标，他们还在英国注册了一家空壳公司，叫「IP Application Development」。而且有迹象表示，苹果对 iPad 还有其他备选名字。在 2009 年，苹果注册了「Slate Computing」，该公司拥有「iSlate」和「Magic Slate」的商标权。
类似的情况还有 Apple Watch、AirPods、CarPlay 等，这些产品的命名在正式公布之前也均采用了「空壳公司注册」的方式来掩人耳目。