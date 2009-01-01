空壳公司、烟雾弹、监控系统...苹果用上了这些手段来避免信息泄露

如果不是苹果，真不了解自己用了多年的百度输入法竟然收集自己每输入的一笔一画。网友们说逃不了，自己每天用的微信，手机号码什么鬼反正都在收集我们的数据，要么说微信造谣的言行会被查水表呢。这世道~有人找安慰说苹果公司一样收集阿！如果相信我更愿意相信苹果公司，几年前苹果公司公开表示不会把数据用作其它用途。假如是谎言，那它就不是伟大的公司，它的末日就不远了