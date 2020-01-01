LV母公司香水化妆品厂将会生产洗手液

目前法国也是欧洲疫情较重的国家之一，和其它国家一样其清洁产品也出现了短缺的问题。在当地时间周日，LV 母公司——奢侈品巨头路威酩轩集团（LVMH）宣布，他们将会在本公司的香水和化妆品工厂里生产洗手液以解决物品短缺。路威酩轩集团表示，从当地时间周一开始，其香水和化妆品工厂将会陆续开始生产洗手液。除此之外，他们还表示会向法国当局以及欧洲最大的医院系统 Assistance Publique-Hpitaux de Paris 免费提供消毒产品。LVMH 由路易威登（Louis Vuitton）与酩悦·轩尼诗（Moët Hennessy）公司合并而成。集团主要业务包括以下五个领域：葡萄酒及烈酒、时装及皮革制品、香水及化妆品、钟表及珠宝、精品零售。有网友表示可能会买不起这样的洗手液，目前该公司尚未公布其单独出售的售价。截至 3 月 15 日，法国新冠肺炎患者累计确诊共 5423 例，死亡 127 例。