调整价格策略得当：苹果今年前两月印度出货激增

在过去的几个季度中，苹果在印度市场回暖已经不是什么秘密了。受到消费者对更亲民价格手机（包括 iPhone XR 和 iPhone 11）需求的支撑，苹果在 2020 年 1 月和 2 月间这段时间里其印度市场的 iPhone 出货量增长了超过 55%。该数据来自 IANS 的报告，该报告还指出，冠状病毒的爆发对今年前两个月的 iPhone 供应和出货量没有任何影响。不过对冠状病毒的全面影响，需要评估 3 月及以后的时间。有趣的是，iPhone 11 和 XR 在 2020 年前两个月对 iPhone 的出货量贡献最大。许多分析人士认为，这是该公司将重点转移到“印度制造”并调整其定价策略的结果，这无疑满足了印度消费者需求的市场。除了提高本地生产制造能力外，苹果还以其谨慎的定价和完善的渠道策略赢得了客户的青睐。在成功的 iPhone 11 和 iPhone XR 的支持下，2019 年苹果的出货量增长了 17％。除此之外，苹果还为超级智能手机领域（售价 10 万卢比及以上）做出了巨大贡献，该报告称其在 2019 年增长了 23％。其中，苹果贡献了 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max，占出货量的 85％。这些最新的数据对苹果来说当然是喜讯，目前看来苹果正步入印度智能手机市场的多个细分市场。