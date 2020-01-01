环球CEO确诊新冠：库克15天前参加其生日会

据外媒 Variety 报道，多个消息来源显示环球音乐公司董事长兼 CEO 卢西安·格雷辛（Lucian Grainge）在检测到冠状病毒呈阳性后已住院。消息人士称，他目前正在洛杉矶的加州大学洛杉矶分校医学中心接受治疗。环球方面的发言人没有立即对此事发表评论。业内多位人士指出，他于 2 月 29 日在棕榈泉举办了 60 岁的生日庆祝活动。消息人士称，当时苹果首席执行官蒂姆·库克，资深音乐人欧文·阿祖夫（Irving Azoff）和苹果高级副总裁埃迪·库（Eddy Cue）等人于 15 天前参加了聚会。患者普遍在感染后最多两周就会出现新冠症状，包括发烧和呼吸急促。苹果发言人目前拒绝置评。该生日会在拉昆塔的麦迪逊俱乐部举行，这是一个在高尔夫球场上的私人住宅区。克里斯·詹纳在这里拥有一栋价值 1200 万美元的 7 卧室豪宅。坎耶·韦斯特和金·卡戴珊最近也与附近的土地购买联系了起来，在这里附近居住的还有不少的名人。