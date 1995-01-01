iOS 13.4正式版或于3月18日发布，将带来Apple Pay支付宝和更多交通卡
MarcusKei 发表于: 03-16 09:33:05
来自 威锋网页版
7898
49
只看作者
周三见。
截止至上周，今年二月初首次推出的 iOS/iPadOS 13.4 已经发布了第五个测试版本，新系统除了实现某些苹果此前许诺但却实装的功能，例如「iCloud 文件夹共享」，而且还带来了部分全新功能，如键盘快捷键、新 Memoji 表情、能让手机/手表化身车钥匙的 CarKey API 等等。
而从最近的爆料来看，iOS 13.4 正式版或于 3 月 18 日发布，并且还会带来许多国区独占的新特性，包括 Apple Pay 支付宝、支持更多交通卡。
最早爆出 Apple Pay 将内置支付宝的消息是在外媒曝光的 iOS 14 代码当中，当时他们从还未发布的 iOS 14 早期泄露版本中找到了对应的代码，暗示了支付宝将支持添加到 Apple Pay 中，实现与其他添加到 Apple Pay 中的银行卡一样的交易体验。
但最新的宣传物料表明，这一功能或许会随着 iOS 13.4 正式版一同到来，日期是 3 月 18 日。
从曝光的操作界面来看，Apple Pay 支付宝将和 Apple Pay 银行卡一样采用同样的唤醒步骤，在支付之前需要进行身份验证。但不同的是，Apple Pay 支付宝保留了二维码支付的样式，而非 Apple Pay 银行卡的 NFC 近场支付。
此外，Apple Pay 支付宝还将植入到系统摄像头当中，当检测到付款码时将直接弹出付款页面而无需转跳支付宝应用。
除了 Apple Pay 支付宝，iOS 13.4 正式版或许还会带来更多交通卡，具体包括八达通、岭南通·羊城通、岭南通·广佛通、深圳通、京津冀互联互通卡。这些交通卡此前都已经「官宣」将登陆 Apple Pay，其中最早的八达通甚至在去年就已经预告过，但一直迟迟未推出。
而随着 iOS 13.4 的发布，已经有人发现这些交通卡开始在该系统上进行灰度测试。
值得一提的是，从岭南通、深圳通、北京市政交通一卡通给出的公告来看，即将加入到 Apple Pay 交通卡的「岭南通▪羊城通」「岭南通▪广佛通」「深圳通」和「京津冀互联互通卡」应该是全国交通一卡通版本，也就是说在其他省市印有「交通联合」标志的公交线路也同样适用。
举个例子，市民 A 持有全国交通一卡通版本的「岭南通▪羊城通」，不仅可以在广州市以优惠价格搭乘地铁公交，也可以在包括北京、天津、石家庄在内的 200 多座城市使用（但是否享受乘车优惠，以当地政策为准），这样的「一卡全国通行」大大减少了办理多张交通卡的繁琐步骤。
而从最近的爆料来看，iOS 13.4 正式版或于 3 月 18 日发布，并且还会带来许多国区独占的新特性，包括 Apple Pay 支付宝、支持更多交通卡。
最早爆出 Apple Pay 将内置支付宝的消息是在外媒曝光的 iOS 14 代码当中，当时他们从还未发布的 iOS 14 早期泄露版本中找到了对应的代码，暗示了支付宝将支持添加到 Apple Pay 中，实现与其他添加到 Apple Pay 中的银行卡一样的交易体验。
但最新的宣传物料表明，这一功能或许会随着 iOS 13.4 正式版一同到来，日期是 3 月 18 日。
从曝光的操作界面来看，Apple Pay 支付宝将和 Apple Pay 银行卡一样采用同样的唤醒步骤，在支付之前需要进行身份验证。但不同的是，Apple Pay 支付宝保留了二维码支付的样式，而非 Apple Pay 银行卡的 NFC 近场支付。
此外，Apple Pay 支付宝还将植入到系统摄像头当中，当检测到付款码时将直接弹出付款页面而无需转跳支付宝应用。
除了 Apple Pay 支付宝，iOS 13.4 正式版或许还会带来更多交通卡，具体包括八达通、岭南通·羊城通、岭南通·广佛通、深圳通、京津冀互联互通卡。这些交通卡此前都已经「官宣」将登陆 Apple Pay，其中最早的八达通甚至在去年就已经预告过，但一直迟迟未推出。
而随着 iOS 13.4 的发布，已经有人发现这些交通卡开始在该系统上进行灰度测试。
值得一提的是，从岭南通、深圳通、北京市政交通一卡通给出的公告来看，即将加入到 Apple Pay 交通卡的「岭南通▪羊城通」「岭南通▪广佛通」「深圳通」和「京津冀互联互通卡」应该是全国交通一卡通版本，也就是说在其他省市印有「交通联合」标志的公交线路也同样适用。
举个例子，市民 A 持有全国交通一卡通版本的「岭南通▪羊城通」，不仅可以在广州市以优惠价格搭乘地铁公交，也可以在包括北京、天津、石家庄在内的 200 多座城市使用（但是否享受乘车优惠，以当地政策为准），这样的「一卡全国通行」大大减少了办理多张交通卡的繁琐步骤。
/ 5 页