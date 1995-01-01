iOS 13.4正式版或于3月18日发布，将带来Apple Pay支付宝和更多交通卡

截止至上周，今年二月初首次推出的 iOS/iPadOS 13.4 已经发布了第五个测试版本，新系统除了实现某些苹果此前许诺但却实装的功能，例如「iCloud 文件夹共享」，而且还带来了部分全新功能，如键盘快捷键、新 Memoji 表情、能让手机/手表化身车钥匙的 CarKey API 等等。而从最近的爆料来看，iOS 13.4 正式版或于 3 月 18 日发布，并且还会带来许多国区独占的新特性，包括 Apple Pay 支付宝、支持更多交通卡。最早爆出 Apple Pay 将内置支付宝的消息是在外媒曝光的 iOS 14 代码当中，当时他们从还未发布的 iOS 14 早期泄露版本中找到了对应的代码，暗示了支付宝将支持添加到 Apple Pay 中，实现与其他添加到 Apple Pay 中的银行卡一样的交易体验。但最新的宣传物料表明，从曝光的操作界面来看，Apple Pay 支付宝将和 Apple Pay 银行卡一样采用同样的唤醒步骤，在支付之前需要进行身份验证。但不同的是，Apple Pay 支付宝保留了二维码支付的样式，而非 Apple Pay 银行卡的 NFC 近场支付。此外，Apple Pay 支付宝还将植入到系统摄像头当中，当检测到付款码时将直接弹出付款页面而无需转跳支付宝应用。除了 Apple Pay 支付宝，这些交通卡此前都已经「官宣」将登陆 Apple Pay，其中最早的八达通甚至在去年就已经预告过，但一直迟迟未推出。而随着 iOS 13.4 的发布，已经有人发现这些交通卡开始在该系统上进行灰度测试。值得一提的是，从岭南通、深圳通、北京市政交通一卡通给出的公告来看，即将加入到 Apple Pay 交通卡的「岭南通▪羊城通」「岭南通▪广佛通」「深圳通」和「京津冀互联互通卡」应该是全国交通一卡通版本，也就是说在其他省市印有「交通联合」标志的公交线路也同样适用。举个例子，市民 A 持有全国交通一卡通版本的「岭南通▪羊城通」，不仅可以在广州市以优惠价格搭乘地铁公交，也可以在包括北京、天津、石家庄在内的 200 多座城市使用（但是否享受乘车优惠，以当地政策为准），这样的「一卡全国通行」大大减少了办理多张交通卡的繁琐步骤。