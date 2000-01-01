未官宣先开卖？Powerbeats 4现身国外零售店

在美国联邦通信委员会注册、网上出现规格的曝光，这一切似乎都在暗示苹果即将发布 Powerbeats 4 了。令人惊讶的是，这款产品目前竟然出现在了国外的零售货架上，苹果现在甚至都还没有官宣。国外网友在纽约罗切斯特当地的沃尔玛发现了重新包装并重新设计过的新款 Powerbeats，并为我们展示了三个配色：红色，白色和黑色。产品图片显示了耳机调整后的设计，该包装显示它具有 15 小时的电池续航，与之前报道的规格表是一致的。这款产品在沃尔玛的标价为 149 美元，尽管我们不确定这是否是最终的官方定价。 考虑到 Powerbeats 3 耳机的零售价为 199 美元，如果准确的话，这意味着新款的耳机降价 50 美元。由于使用了苹果的 H1 芯片，Powerbeats 4 有望具有 15 小时甚至更长的续航时间，它也将支持“ Hey Siri”支持，并有着更低的延迟。目前尚不清楚为什么这家商店已经开始销售这款产品，外媒称可能是零售商的一个乌龙，毕竟苹果目前暂无官宣这款耳机。