早高FENG：Steam同时在线突破2000万/法拉利意大利厂停产

▎Steam 同时在线人数突破 2000 万

▎法拉利两工厂停止生产

▎乐高任天堂马力欧项目已准备多年

▎EA暂停现场电竞活动

3月15日晚间，游戏平台 Steam 同时在线的人数首次突破2000万。其实在不久前就有望达到这个数字，除了疫情的影响让玩家只能宅在家外，这和 Steam 平台的运营也是分不开的，CSGO、DOTA2、PUBG 吃鸡等热门游戏都人气爆棚，目前稳居最热门游戏排行榜前三，峰值玩家分别超过 1024 万、701 万、515 万。意大利是目前国外最严重的疫区，据国外媒体报道，法拉利已经将其位于意大利马拉内洛和摩德纳的工厂暂停生产至 3 月 27 日。法拉利在周六的一份声明中表示，该公司正面临“严重的供应链问题，无法继续生产”。法拉利表示，所有与制造无关的活动将继续正常进行。据知情人士透露，该公司将继续向在意大利的 4000 名员工支付工资。之前乐高和任天堂宣布合作推出马力欧系列套装，乐高创意实验室的设计经理以及乐高超级马力欧系列的主管在接受采访时表示，这一个项目已经准备了四年，双方的领导曾聚在一起讨论核心竞争力在哪里，并表示乐高马力欧没和任天堂的硬件平台产生联系，暂时不会推出电子游戏。重要的是，未来还可能和更多任天堂的IP进行联动，网友们可以期待一下乐高塞尔达了？疫情当前，不仅仅是传统的体育赛事受到影响，就连电子竞技也不得不暂停。EA 宣布暂停旗下所有的现场电子竞技活动，包括《Apex 英雄》、《FIFA 20》、《FIFA Online4》和《Madden 20》的所有相关赛事。此外也包括 EA 授权的第三方赛事。EA 表示公司是首要职责是保护选手，员工，合作伙伴和玩家社区的安全。