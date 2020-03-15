Galaxy A11已经出现在三星官网

虽然三星近几年来在旗舰机方面的表现不尽如人意，但在中端入门机市场上还是不错的。我们都知道三星准备发布 Galaxy A11，目前这款机型尚未发布，但已经悄悄地在官网上出现了。配置方面，Galaxy A11 搭载了 1.8GHz 的八核处理器。由于定位的关系，猜测芯片来自联发科、或自家的 Exynos 系列，而不是高通骁龙芯片组。存储方面，该公司提供了 2GB / 3GB RAM + 32GB ROM，辅以 4000 mAh 大电池。屏幕采用了挖孔屏的设计，屏幕尺寸为 6.4 英寸的 HD+ 分辨率（720×1560）TFT LCD 屏。Galaxy A11 的前摄像头为 8MP，后置为 13MP + 5 MP + 2MP 的三摄组合，指纹传感器也被放在了机身背部。三星 Galaxy A11 将推出浅蓝、黑、白与红色四个配色。至于官方建议售价以及上市时间，目前暂无更多信息。