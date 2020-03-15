Galaxy A11已经出现在三星官网

乔纳森森森 发表于: 03-15 21:26:45
来自 威锋网页版
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不知道这款中端机的售价是否亲民呢？
虽然三星近几年来在旗舰机方面的表现不尽如人意，但在中端入门机市场上还是不错的。我们都知道三星准备发布 Galaxy A11，目前这款机型尚未发布，但已经悄悄地在官网上出现了。
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配置方面，Galaxy A11 搭载了 1.8GHz 的八核处理器。由于定位的关系，猜测芯片来自联发科、或自家的 Exynos 系列，而不是高通骁龙芯片组。存储方面，该公司提供了 2GB / 3GB RAM + 32GB ROM，辅以 4000 mAh 大电池。屏幕采用了挖孔屏的设计，屏幕尺寸为 6.4 英寸的 HD+ 分辨率（720×1560）TFT LCD 屏。Galaxy A11 的前摄像头为 8MP，后置为 13MP + 5 MP + 2MP 的三摄组合，指纹传感器也被放在了机身背部。
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三星 Galaxy A11 将推出浅蓝、黑、白与红色四个配色。至于官方建议售价以及上市时间，目前暂无更多信息。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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大鹏中大奖
沙发
咋地这个手机准备和华为畅玩10e拜把子吗
昨天 21:33
来自 威锋网页版
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adasd112
板凳
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昨天 22:41
来自 威锋网页版
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黑人黑夜捉乌鸦
地板

2GB/3GB RAM？？？

昨天 22:46
来自 iPhone 11
叫我庄嘉
4 楼
引用 @大鹏中大奖 的回复
咋地这个手机准备和华为畅玩10e拜把子吗
拜不了，华为那个怎么差也有表面数据，5000🔋➕4+64最低起步，三星那嗰即使有处理器对于1000左右人群压根没用，处理器屏幕这些东西没多少老人家懂
昨天 22:55
来自 威锋网页版
赤猎
5 楼

怕不是骁龙665，2+32

昨天 23:07
来自 iPhone SE
手机锋友h63zuuq
6 楼

圾黄

昨天 23:11
来自 iPhone XS Max
小虫天蝎
7 楼
只是丰富产品线的产品，不要寄予太大的惊喜
昨天 23:45
来自 威锋网页版
一颗小苹果
8 楼

狗三丧

昨天 23:53
来自 iPhone 8
鱼别丢送你的
9 楼
这下巴也太长了吧？
2小时前
来自 威锋网页版
野原新之柱
10 楼

一次次挑战天朝人民的智商！总要一天棒子要给我们都还回来

2小时前
来自 iPhone 7 Plus
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