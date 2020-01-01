疑似魅族17真机曝光：挖孔屏带点小创意

乔纳森森森 发表于: 03-15 20:55:21
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挖孔的位置附近形成了一个圆环。
不久前魅族在 17 周年感谢信中透露，将会争取在 4 月份发布魅族 17 5G 旗舰手机，这部魅族 2020 年的开篇之作到底长什么样子？
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今天有网友曝光了疑似魅族17的真机图，看图中可以看出这款手机采用了挖孔屏设计，机身正面的四边等宽。而这个挖孔屏似乎也和别家厂商的不太一样，可见挖孔位于右上角，而这部手机的电量指示图标居然在挖孔的位置附近形成了一个圆环，绿色的圆环应该代表着电量。
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如果这些图片真实的话，那么魅族的这一设计可谓颇有创意。要知道在进入全面屏时代后，魅族手机还没有使用过挖孔屏的方案，其坚持了很久的窄边框设计不知道这一次还是否能够留下呢？

魅族 17 将是魅族 2020 年的首款旗舰机型，如无意外这部手机将配备高通骁龙 865 移动平台，支持双模 5G 网络。
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手机锋友4ny7bp2
沙发

666

昨天 21:03
来自 iPhone XR
零距离突破
板凳

确实很好想到了别的厂商前面

昨天 21:17
来自 iPhone 6S
TrafalgarLaw100
地板

我咋记得三星早就有的

昨天 21:25
来自 iPhone XR
A122401319
4 楼
4月发布送一首 凉凉给魅族
昨天 21:32
来自 威锋网页版
CHiLiam_周
5 楼

大屏手机横行天下，唯独只钟意小屏果！

昨天 21:34
来自 iPhone 8
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红尘之外
6 楼
看来大家挖孔凭都很厉害
昨天 21:37
来自 威锋网页版
瞎基巴搞
7 楼

魅族真的不错！一样是屏下摄像头！可魅族却做出了美化，看起来很舒服，一样是全面屏，其他的都是下巴再怎么做都是下巴宽出一点！魅族却做到四边同等边框！这就很完美。除了iOS，轮安卓的话，魅族一直都很强悍！大家可以搜一下以前的魅族手机！非常美，唯一缺点就是它是基于安卓系统。

昨天 21:37
来自 iPhone 11 Pro
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283044140
8 楼

花那么多钱买个漏眼儿的屏幕.iphone7再战数年

昨天 21:38
来自 iPhone 7
梦七夕
9 楼

感觉在小米社区就有人弄了一个这样的提议方案，这算抄袭吗？

昨天 21:46
来自 iPhone SE
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Taitanoboa
10 楼

得了吧，就是一个play store的app，给三星的鼻孔屏显示电量用的

昨天 22:02
来自 iPhone XS Max
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