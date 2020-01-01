疑似魅族17真机曝光：挖孔屏带点小创意

不久前魅族在 17 周年感谢信中透露，将会争取在 4 月份发布魅族 17 5G 旗舰手机，这部魅族 2020 年的开篇之作到底长什么样子？今天有网友曝光了疑似魅族17的真机图，看图中可以看出这款手机采用了挖孔屏设计，机身正面的四边等宽。而这个挖孔屏似乎也和别家厂商的不太一样，可见挖孔位于右上角，而这部手机的电量指示图标居然在挖孔的位置附近形成了一个圆环，绿色的圆环应该代表着电量。如果这些图片真实的话，那么魅族的这一设计可谓颇有创意。要知道在进入全面屏时代后，魅族手机还没有使用过挖孔屏的方案，其坚持了很久的窄边框设计不知道这一次还是否能够留下呢？魅族 17 将是魅族 2020 年的首款旗舰机型，如无意外这部手机将配备高通骁龙 865 移动平台，支持双模 5G 网络。