没球打了 太阳队决定在《NBA 2K》中模拟比赛

由于新冠疫情的影响，NBA 官方此前已经宣布接下来的比赛将会暂时延期。没有球打的日子无论对于球员还是球迷来说都不好过，今天菲尼克斯太阳队的官推就皮了一把。太阳队官方发推，他们表示“赛季仍未结束”，并将以直播的形式在《NBA 2K20》中打完剩下的比赛。按照原来的赛程安排，太阳队在今天本来是要和独行侠队交手的，于是他们便通过 Twitch 平台进行比赛的游戏直播。最终本场“比赛”的观众峰值为 12500 人，这是个非常惊讶的数字，要知道 2019 年 NBA 2K 联赛决赛总平均观众人数为 14000人。最终结果为独行侠以 150-136 战胜太阳，独行侠队球星东契奇砍下 50 分 19 助攻。有意思的是，赛后有网友吐槽，太阳队在游戏中也赢不了球。本赛季至今，太阳队以 26 胜 39 负排名西部第 13 位。