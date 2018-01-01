这款“巨型”移动电源可以给iPhone 11充电46次

现代人都很害怕周围电子设备处于电量少的状态，这种需求造就了移动电源的诞生，虽然移动电源的供电能力越来越强，不过似乎还是难以满足一些极端用电人士的需求，尤其是在户外的时候。近日日本便携式电源 SUAOKI 品牌推出了一款 200,000m Ah的移动电源-S670，输出端口有 12 个，总容量达到了 720Wh。如果你对它的电量没有概念的话，我们简单换算一下：它可以给 iPhone 11 手机充电 43 到 46 次，给 MacBook Pro 笔记本充电 10-11 次，给华为 Matebook 13 充电 13 次，给联想 X1 笔记本充电11次，给 iPad Pro 充电 15 次，给任天堂 Switch 充电 34-36 次。这款巨型的移动电源的充电方式有三种，插座充电用时 7-8 小时，适配器充电 5-6 小时，太阳能充电 8-10 小时。它可以给汽车用品，户外用品以及家电产品进行充电。S670 移动电源体积为 170x350x235mm，重量 7.85 千克，售价 79880 日元，约合人民币 5184 元，3 月 13 日起开卖。