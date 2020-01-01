日本小哥用CPU烹调料理：看着还真香

乔纳森森森 发表于: 03-15 18:16:38
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别说了，饿了，我去拿CPU了。
这个假期由于疫情的原因，不少朋友都在家修炼成了“中华小厨神”，各式各样的菜式都尝试了，对于锅具的使用自然也是炉火纯青。不过接下来这位小哥用到的厨具，估计大家都想不到。
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近日日本的一个 YouTuber 小哥就突发奇想，利用电脑 CPU 运行时的高温来制作各式各样的料理，目前他已经尝试过烤肉、水煮蛋和咖喱等菜式。这位日本小哥的 YouTube 名为“たれみみchannel”，一开始他使用北海道产的黑毛和牛，加上 CPU 烤盘，成功烤出一片多汁的烧肉，看起来温度控制得还不错。
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不久后他又在铁杯中放入了鸡蛋一只，水温大约为 90°，最后成功煮熟了一只鸡蛋。

近期的菜式是煮咖喱饭，经过一段时间的搅拌，并加入了肉和蔬菜，成功烹制出了咖喱拌饭。
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别说了，饿了，我去拿 CPU 了。
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一网住情深
沙发
CPU高温会不会释放出有害物质。。。
2小时前
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ZHU爺
板凳

加热面积不够大 应该用线程撕裂者🌚

1小时前
来自 iPhone 6S
白鹭去南方
地板

b站有视频，我甚至还看过...哇看着贼香

1小时前
来自 iPhone XR
lu357354258
4 楼

不会烧了吗

1小时前
来自 iPhone 11 Pro
红白挚爱
5 楼
骁龙810、苹果A10，再辅上iphoneX的双层板，让您的烤肉美味可口。
44分钟前
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