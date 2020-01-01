疑似A14芯片跑分网上流出：性能炸裂

乔纳森森森 发表于: 03-15 17:54:36
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安卓又要奋力直追了。
虽然有传闻称苹果近期将会发布一款 3000 元档的 iPhone（iPhone 9 或 iPhone SE2），但多数用户更期待的无疑是今年的旗舰 iPhone-iPhone 12。
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A13 无疑已经是一款强大的芯片，那么 A14 的表现又如何呢？今天下午，有博主提前晒出了一组疑似苹果 A14 芯片的 Beta 1 版 Geekbench5 跑分。从图片可以看出，苹果 A14 处理器 Beta 1 版 Geekbench5 的单核跑分为 1658，多核跑分为 4612，主频高达 3.1GHz。对比之下，A14 相比 A13 的跑分成绩单核性能提升了 25%，多核提升了 33%。量产版的手机 SoC 中频率一直没超过 3GHz，苹果 A14 高达 3.1GHz 的主频有可能成为首个正式超过 3GHz 的 ARM 手机处理器。
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去年的 A13 芯片性能已经足以让安卓厂商追赶好一阵子，那么今年 A14 芯片无疑会更加强悍，因为有消息称这次 A14 会用上台积电的 5nm 工艺，可以说对比前代 A13 来说，提升巨大。
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難無
沙发

3.1Ghz加双层主板。。emmm。。再也不用暖手壶了。

3小时前
来自 iPhone X
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q2375399351
板凳
说句实话光看ghz比我笔记本的还高……
3小时前
来自 威锋网页版
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too2to
地板

这时候安卓党又要逼逼A系列处理器能耗比不行了

3小时前
来自 iPhone XS Max
57174739
4 楼

比我的桌面 强大了

3小时前
来自 iPhone XR
ZHU爺
5 楼

单核接近2倍865的性能 而且日常任务处理主要依靠单核 要是a14gpu能达到a12x的水平 这次真的是无敌了 传闻说今年的5nm产能被苹果和华为垄断掉 可以期待一下麒麟1020的提升 a14估计还匹及不了 但是极有可能今年可以和骁龙875平起平坐

3小时前
来自 iPhone 6S
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cybersun
6 楼
头发太长遮脸影响颜值，内心再强大也得流标
3小时前
来自 威锋网页版
拖鞋王子
7 楼
引用 @ZHU爺 的回复

单核接近2倍865的性能 而且日常任务处理主要依靠单核 要是a14gpu能达到a12x的水平 这次真的是无敌了 传闻说今年的5nm产能被苹果和华为垄断掉 可以期待一下麒麟1020的提升 a14估计还匹及不了 但是极有可能今年可以和骁龙875平起平坐

华为宇宙第一

2小时前
来自 iPhone 7
nhmay_ljyun
8 楼

年年都是新款处理器性能强劲到底强在哪里呢，我买来就发微信玩王者

2小时前
来自 iPhone XS Max
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fs555
9 楼
引用 @ZHU爺 的回复

单核接近2倍865的性能 而且日常任务处理主要依靠单核 要是a14gpu能达到a12x的水平 这次真的是无敌了 传闻说今年的5nm产能被苹果和华为垄断掉 可以期待一下麒麟1020的提升 a14估计还匹及不了 但是极有可能今年可以和骁龙875平起平坐

华为已经超过A20了。

2小时前
来自 iPhone X
kooqiwoo
10 楼
引用 @fs555 的回复

华为已经超过A20了。

+1，看版本号1020比a14领先了整整一千年的
2小时前
来自 威锋网页版
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