疑似A14芯片跑分网上流出：性能炸裂

虽然有传闻称苹果近期将会发布一款 3000 元档的 iPhone（iPhone 9 或 iPhone SE2），但多数用户更期待的无疑是今年的旗舰 iPhone-iPhone 12。A13 无疑已经是一款强大的芯片，那么 A14 的表现又如何呢？今天下午，有博主提前晒出了一组疑似苹果 A14 芯片的 Beta 1 版 Geekbench5 跑分。从图片可以看出，苹果 A14 处理器 Beta 1 版 Geekbench5 的单核跑分为 1658，多核跑分为 4612，主频高达 3.1GHz。对比之下，A14 相比 A13 的跑分成绩单核性能提升了 25%，多核提升了 33%。量产版的手机 SoC 中频率一直没超过 3GHz，苹果 A14 高达 3.1GHz 的主频有可能成为首个正式超过 3GHz 的 ARM 手机处理器。去年的 A13 芯片性能已经足以让安卓厂商追赶好一阵子，那么今年 A14 芯片无疑会更加强悍，因为有消息称这次 A14 会用上台积电的 5nm 工艺，可以说对比前代 A13 来说，提升巨大。