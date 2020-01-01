大中华区外仍有部分苹果店营业：供顾客提货
乔纳森森森 发表于: 03-15 11:57:21
来自 威锋网页版
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限时，限时，限时开放。
苹果昨天宣布，由于新型冠状病毒的流行，大中华区以外的所有零售店截止至 3 月 27 日期间都不会开放。但是，今天有多个消息来源表明，苹果将在本周末让部分零售商店仅向即将提货的顾客开放。
据报道，目前仍然有一些美国和加拿大的苹果零售店员工需要进行工作，以协助处理与苹果在线商店相关的店内提货及已经处理过的天才吧 维修订单。
苹果的在线支持代表表示，客户可以在有限的开放时间内，也就是于 3 月 14 日至 3 月 16 日期间领取他们待处理的提货。过了这段时间后，在 3 月 27 日之前所有店内的服务都将停止。
目前尚不清楚其他国家/地区的所有苹果商店是否都制定了此政策，过了 3 月 16 日之后，如无意外的话就只有大中华区的零售店营业了，大中华区的零售店包括了中国内地、中国香港、中国澳门和中国台湾的 Apple Store。
据报道，目前仍然有一些美国和加拿大的苹果零售店员工需要进行工作，以协助处理与苹果在线商店相关的店内提货及已经处理过的天才吧 维修订单。
苹果的在线支持代表表示，客户可以在有限的开放时间内，也就是于 3 月 14 日至 3 月 16 日期间领取他们待处理的提货。过了这段时间后，在 3 月 27 日之前所有店内的服务都将停止。
目前尚不清楚其他国家/地区的所有苹果商店是否都制定了此政策，过了 3 月 16 日之后，如无意外的话就只有大中华区的零售店营业了，大中华区的零售店包括了中国内地、中国香港、中国澳门和中国台湾的 Apple Store。