苹果推迟授权技术人员的在线培训研讨会

为了应对新冠病毒带来的影响，苹果正在对其常规的业务处理方式进行着改变。根据 MacRumors 的一份报告显示，苹果公司决定推迟授权技术人员的在线培训研讨会，直到另行通知。这个变化对于普通消费者来说不会造成太大影响，苹果应该会采取其它方式进行培训。目前苹果方面尚未给出回应，暂时尚无定论。最大的变化发生在昨天早些时候，当时苹果宣布今年的全球开发者大会 WWDC 放弃了人们熟悉的惯例，而是选择了在线发布会的形式。该公司还向加利福尼亚州圣何塞捐赠 100 万美元，以弥补当地组织的收入损失。苹果目前所有的工作调动和变化似乎都是为应对新冠疫情的形势而作出的，昨天苹果还宣布除大中华区外所有零售店关闭的消息。