切换到远程办公 苹果员工遇到了不少的问题

苹果正在以相对较快的速度适应着不断发展的冠状病毒形势，该公司的部分回应是允许员工在可能的情况下在家工作。《华尔街日报》今天发布的一份新报告探讨了苹果以及其他科技公司在转向远程工作过程中遇到的一些问题。该报道解释说，苹果公司面临的最大问题一直是其以远程团队为中心的隐私政策问题。苹果软件开发人员本周开始在家工作，他们说，关于应该远程进行哪些工作没有明确的内部规则。例如，员工说他们在家中无法访问某些对工作至关重要的内部系统：员工们表示，最近几天，软件开发人员抱怨下载速度慢，并且对于仍在不断发展的新内部规则以及他们可以执行的工作感到困惑。 由于严格的安全政策旨在抵御外部人员（现在包括异地员工），因此某些工作人员无法在家中访问重要的内部系统。尽管冠状病毒的爆发仍在继续，但由于有政策禁止未发行产品被带出园区，报道称一些苹果工程师仍在 Apple Park 内工作。 为了保护这些员工，苹果已开始在安全部门执行“每日健康检查”。外媒 9to5Mac 认为，由于保密性，对发布会的重视以及其他因素，苹果的文化可能不适合员工在家又或者是远程工作。不过，随着苹果实施新的系统和指南，远程工作人员的体验可能会得到改善。