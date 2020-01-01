苹果允许Apple Card三月账单可以晚点付

为了应对持续的冠状病毒爆发，苹果和高盛允许客户跳过Apple Card 三月账单，而且不会产生任何的利息费用。 Apple Card 持有人会收到一封电子邮件，一封名为“客户协助计划”的邮件。我们了解到，迅速发展的新冠病情形势对每个人都构成了挑战，有些客户可能难以按月付款。 Apple Card 致力于帮助您过上更健康的财务生活。如果您需要帮助，请单击此处以通过消息连接到 Apple Card 支持，并参加我们的客户支持计划，该计划可让您跳过三月份的付款而不会产生利息。这里的关键是用户必须联系 Apple Card 支持才能加入客户支持计划。 这似乎意味着，如果您只是跳过三月份的账单而未与支持人员联系，则仍会像往常一样收取你的利息。Apple Card 持有人都可能会尽快收到此电子邮件，但是，如果您尚未收到此电子邮件，则可以找到并联系 Apple Card 支持并注册客户支持计划。