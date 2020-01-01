苹果允许Apple Card三月账单可以晚点付

乔纳森森森 发表于: 03-15 10:08:18
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有一说一，这样还是挺人性化的。
为了应对持续的冠状病毒爆发，苹果和高盛允许客户跳过Apple Card 三月账单，而且不会产生任何的利息费用。 Apple Card 持有人会收到一封电子邮件，一封名为“客户协助计划”的邮件。
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电子邮件显示：

我们了解到，迅速发展的新冠病情形势对每个人都构成了挑战，有些客户可能难以按月付款。 Apple Card 致力于帮助您过上更健康的财务生活。

如果您需要帮助，请单击此处以通过消息连接到 Apple Card 支持，并参加我们的客户支持计划，该计划可让您跳过三月份的付款而不会产生利息。

这里的关键是用户必须联系 Apple Card 支持才能加入客户支持计划。 这似乎意味着，如果您只是跳过三月份的账单而未与支持人员联系，则仍会像往常一样收取你的利息。

Apple Card 持有人都可能会尽快收到此电子邮件，但是，如果您尚未收到此电子邮件，则可以找到并联系 Apple Card 支持并注册客户支持计划。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
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红尘之外
沙发
不错
4小时前
来自 威锋网页版
你取了我名字了
板凳

很苹果

3小时前
来自 iPhone XR
阅人
地板

花呗学习一下

3小时前
来自 iPhone X
隔壁泰山
4 楼

建行狗逼还收我一百多违约金

3小时前
来自 iPhone 7
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fs555
5 楼
引用 @隔壁泰山 的回复

建行狗逼还收我一百多违约金

工行狗表示在收手续费这件事上不比任何银行落后。

2小时前
来自 iPhone X
隔壁泰山
6 楼
引用 @fs555 的回复

工行狗表示在收手续费这件事上不比任何银行落后。

眼里只有钱 呸

2小时前
来自 iPhone 7
crazykook
7 楼
这点值得国内很多公司和企业学习
2小时前
来自 威锋网页版
薛之谦1
8 楼

协助？？

2小时前
来自 iPhone XR
Ksharp.
9 楼

国外没有相互部门吗？管理太落后了，任何决策需要政府相关管理部门研究后才能做出响应履行。

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
lu357354258
10 楼

国内信用卡呢，好好学习一下

1小时前
来自 iPhone 11 Pro
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