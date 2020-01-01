苹果允许Apple Card三月账单可以晚点付
乔纳森森森 发表于: 03-15 10:08:18
来自 威锋网页版
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有一说一，这样还是挺人性化的。
为了应对持续的冠状病毒爆发，苹果和高盛允许客户跳过Apple Card 三月账单，而且不会产生任何的利息费用。 Apple Card 持有人会收到一封电子邮件，一封名为“客户协助计划”的邮件。
电子邮件显示：
我们了解到，迅速发展的新冠病情形势对每个人都构成了挑战，有些客户可能难以按月付款。 Apple Card 致力于帮助您过上更健康的财务生活。
如果您需要帮助，请单击此处以通过消息连接到 Apple Card 支持，并参加我们的客户支持计划，该计划可让您跳过三月份的付款而不会产生利息。
这里的关键是用户必须联系 Apple Card 支持才能加入客户支持计划。 这似乎意味着，如果您只是跳过三月份的账单而未与支持人员联系，则仍会像往常一样收取你的利息。
Apple Card 持有人都可能会尽快收到此电子邮件，但是，如果您尚未收到此电子邮件，则可以找到并联系 Apple Card 支持并注册客户支持计划。
电子邮件显示：
我们了解到，迅速发展的新冠病情形势对每个人都构成了挑战，有些客户可能难以按月付款。 Apple Card 致力于帮助您过上更健康的财务生活。
如果您需要帮助，请单击此处以通过消息连接到 Apple Card 支持，并参加我们的客户支持计划，该计划可让您跳过三月份的付款而不会产生利息。
这里的关键是用户必须联系 Apple Card 支持才能加入客户支持计划。 这似乎意味着，如果您只是跳过三月份的账单而未与支持人员联系，则仍会像往常一样收取你的利息。
Apple Card 持有人都可能会尽快收到此电子邮件，但是，如果您尚未收到此电子邮件，则可以找到并联系 Apple Card 支持并注册客户支持计划。
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