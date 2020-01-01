120Hz高刷新率对Galaxy S20续航造成较大影响

虽然高刷新率屏幕对于用户来说是一项喜闻乐见的功能，但如果对续航会造成较大影响的话用户可能就不那么乐意了。三星 Galaxy S20 系列手机引入了 120Hz 的高刷新率屏幕，但用户发现高刷新率屏幕对电池续航的影响也是颇大的，为了进一步了解具体的影响，外媒 PhoneArena 特地展开了一番专项测试。从测试得出的图中可以看出，从普通的 60Hz 向纯 120Hz 模式过渡的话，会对三款 Galaxy S20 智能机的续航产生较大的影响。Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20 Plus、Galaxy S20 三款手机在 60Hz 模式下进行浏览和滚动场景操作分别比 120Hz 模式下的续航要多 20-25%、33%和 36%。显然，120Hz 模式能够在特定场景下极大地提升用户的视觉体验，不过也会增加设备的功耗，接下来就看厂商如何进行取舍和优化了。