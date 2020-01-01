这艘皮划艇不但环保而且还可以折叠

虽然皮划艇非常适合探索当地的水道，但它们运输起来的时候也不太方便-特别是如果你没有车顶运输工具的时候。Tucktec 的设计考虑到了这一点，因为它可以折叠在一起。Tucktec 由位于南卡罗来纳州的划船者 Dan Norton 发明，长 10 英尺，宽 31 英尺。折叠的话只需时约两分钟。不使用时，它可以折叠成 48 x 15 x 8 英寸的矩形包装。而且也很轻便，它的重量为 12.7 千克。环保意识强的潜在买家听到它是由 100％可回收的高密度聚乙烯制成时一定会很高兴，一旦皮划艇被丢弃，便可以再次回收，据报道称其增强过的折叠线可用于数千次折叠/展开的循环。除了主要的皮划艇船身本身，Tucktec 套件还包括一个可调节的座椅和带衬垫的脚凳，两侧的泡沫海绵，桨，干袋和可伸缩的尾钉。制作者声称，由于该硬壳需要较少的结构支撑元件，因此可以便宜地制造和销售。如果你有兴趣，Tucktec 目前在 Kickstarter 进行众筹。目前众筹价为 259 美元，计划零售价为 499 美元。