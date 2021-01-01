“荷兰弟”透露：新《蜘蛛侠》将于7月开拍

在《蜘蛛侠：英雄远征》结束之后，对于“荷兰弟”是否还会拍摄下一部蜘蛛侠独立电影的消息也层出不穷，毕竟中途还出现过索尼和漫威对于蜘蛛侠的版权之争。不过近日扮演蜘蛛侠的演员汤姆·赫兰德在采访中回应道：“我对此感到非常高兴，目前计划的是我们将于 7 月在亚特兰大开始拍摄新《蜘蛛侠3》。”目前该电影定档 2021 年 7 月 16 日北美上映。在上一部《蜘蛛侠：英雄远征》的后半部分，蜘蛛侠的真实身份已经被曝光了。荷兰弟用“疯狂”二字形容了新的剧本，他说此次的故事非常特别，而且将比之前电影规模更大。他透露赞达亚肯定会回归继续饰演 MJ，在新《蜘蛛侠 3》中，赞达亚肯定会出现。至于 MJ 和蜘蛛侠的感情线如何发展，目前尚不清楚。