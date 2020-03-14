突发！苹果宣布关闭大中华区外所有零售店

苹果刚刚发表了一封公开信，回应了日趋严重的新型冠状病毒情况，并概述了公司为保护客户和员工的安全而采取的措施。作为预防措施的一部分，大中华区以外的所有 Apple Store 将暂时关闭直到 3 月 27 日，即时生效。蒂姆·库克：“我们将在 3 月 27 日之前关闭大中华区以外的所有零售商店。我们致力于为客户提供卓越的服务。 我们的在线商店依然可用，或者您可以在 App Store 中下载 Apple Store 应用。有关服务和支持，客户可以访问苹果支持网站。我要感谢我们杰出的零售团队为丰富客户生活所做的奉献。我们都非常感谢您。”关闭零售店只是苹果为减轻冠状病毒影响而采取的若干步骤之一。苹果公司表示，将继续在其所有场所进行深度消毒清洁。所有员工都将按照正常业务给予工资，同时扩大休假政策的范畴，以适应因新冠状病毒导致个人或家庭原因出现情况，包括因个人或家庭出现的自身疾病恢复，或照顾生病亲人等情况。苹果表示，其对全球新冠响应的捐款已达 1500 万美元，公司将对员工捐款进行一对一匹配。