网友渲染iOS 14一众新功能：真高手在民间

9to5Mac 周二的时候曾经报道，iOS 14 代码显示苹果正在对 iPhone 的主屏幕进行更改，包括新的列表视图。新界面不仅会有应用图标的网格，还有一个新页面或新模式，因此用户可以在从上到下的滚动列表中查看他们的应用。现在，有国外网友根据过去一周的爆料制作了 iOS 14 的部分渲染图。苹果过去其实并没有太多改变 iOS 上的主屏幕。应用网格的布局经过了反复的测试，对用户来说是熟悉的，自初代 iPhone 起并沿用至今。这些年苹果对主屏幕进行过一些小修小改，例如在 iOS 4 中添加了应用文件夹，并重新设计了“零页” Spotlight 界面，以包含Siri建议和小部件。在 2019 年，iPadOS 13 将小部件侧栏与第一个主屏幕集成在了一起。预计在 iOS 14 上首次亮相的更改不是重新设计，而是对我们现有内容的补充。可以想象出一种在视图之间进行切换的方法（类似于 Apple Watch 上的列表视图切换），或者只是轻扫到包含列表视图的新主屏幕页面。Parker Ortolani 模拟了渲染中的 iOS 14 屏幕外观。一个简单的分段控件使用户可以从查看所有应用，并可以根据首字母排列切换到最近使用的应用，屏幕上已准备好 Spotlight 搜索字段，以过滤列表。Ortolani 还可视化了如何在列表中显示文件夹，并提供了扩展和查看其中应用的选项。您可以看到专用于带有未读通知的应用的主屏幕页面是非常有用的。列表视图将结合按字母顺序排列的已安装应用列表和 Siri 建议。您可以在 Ortolani 的模型中看到如何根据当前位置推荐“锻炼”应用，并以深色背景突出显示。在此版本中，它感觉更接近 watchOS 的方法-屏幕顶部具有永久模式切换。用户可以点击列表和网格图标以将主屏幕切换到相应的布局。9to5Mac 本周获得了 iOS 14 内部源代码，并报道了苹果在开发中的众多功能，包括环境噪声警报，新的墙纸体验，新的 HomeKit 功能，包括用于智能灯的 Night Shift，新的增强现实应用等等。如果您想了解这些 iOS 14 功能如何实现，Ortolani 在此模拟了许多的这些功能，不妨看看。