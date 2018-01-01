微软宣布前世界首富比尔·盖茨退出董事会
乔纳森森森 发表于: 03-14 13:08:41
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接下来盖茨将会致力于发展慈善事业。
今天早些时候，微软公司宣布公司联合创始人兼技术顾问比尔·盖茨辞去董事会职务。
在公告中，微软表示，比尔-盖茨将继续担任首席执行官萨蒂亚·纳德拉和公司其他领导人的技术顾问。
比尔·盖茨称，他将把更多时间用于慈善事业，其中包括全球健康、发展、教育，以及他在应对气候变化方面越来越多的投入。同时，他认为伯克希尔公司和微软的领导层已经非常强大，现在正是他可以致力于慈善事业的最好时机。
自 1975 年比尔·盖茨和保罗·艾伦合作创立了微软之后，微软逐年发展起来直至成为美国科技巨头，同时也成为全球最主要的云计算服务提供商之一。FactSet 的数据显示，比尔·盖茨是微软最大的股东之一，持有 1.36%的股份。3 月 13 日，其市值为 1.21 万亿美元。
在公告中，微软表示，比尔-盖茨将继续担任首席执行官萨蒂亚·纳德拉和公司其他领导人的技术顾问。
比尔·盖茨称，他将把更多时间用于慈善事业，其中包括全球健康、发展、教育，以及他在应对气候变化方面越来越多的投入。同时，他认为伯克希尔公司和微软的领导层已经非常强大，现在正是他可以致力于慈善事业的最好时机。
自 1975 年比尔·盖茨和保罗·艾伦合作创立了微软之后，微软逐年发展起来直至成为美国科技巨头，同时也成为全球最主要的云计算服务提供商之一。FactSet 的数据显示，比尔·盖茨是微软最大的股东之一，持有 1.36%的股份。3 月 13 日，其市值为 1.21 万亿美元。
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