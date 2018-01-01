微软宣布前世界首富比尔·盖茨退出董事会

乔纳森森森 发表于: 03-14 13:08:41
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接下来盖茨将会致力于发展慈善事业。
今天早些时候，微软公司宣布公司联合创始人兼技术顾问比尔·盖茨辞去董事会职务。
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在公告中，微软表示，比尔-盖茨将继续担任首席执行官萨蒂亚·纳德拉和公司其他领导人的技术顾问。

比尔·盖茨称，他将把更多时间用于慈善事业，其中包括全球健康、发展、教育，以及他在应对气候变化方面越来越多的投入。同时，他认为伯克希尔公司和微软的领导层已经非常强大，现在正是他可以致力于慈善事业的最好时机。

自 1975 年比尔·盖茨和保罗·艾伦合作创立了微软之后，微软逐年发展起来直至成为美国科技巨头，同时也成为全球最主要的云计算服务提供商之一。FactSet 的数据显示，比尔·盖茨是微软最大的股东之一，持有 1.36%的股份。3 月 13 日，其市值为 1.21 万亿美元。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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一颗小苹果
沙发

人生即电影

4小时前
来自 iPhone 8
zy050217
板凳
电影即人生
4小时前
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甘之如饴哦
地板

在美国人死了是有遗产税的，慈善？说得好听，就是把钱从自己名下转到基金项目，慈善一点，不会真有人信吧😂

3小时前
来自 iPhone XS
甘之如饴哦
4 楼

人老了，无可厚非，还当技术顾问，藕断丝还连，辞职无非就是名义上的，趁微软股价峰值把自己股份套现

3小时前
来自 iPhone XS
甘之如饴哦
5 楼

商海弄潮，几许浮沉，你把人想得太善良了，虽然老爷子面祥慈善😂😂

2小时前
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黑乌鸦大神
6 楼

为什么总有沙雕要用自己的眼界去看待盖茨呢？可能还是贫穷限制了他的想象

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
ZHU爺
7 楼

我心中的世界首富，一直是盖茨

2小时前
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8 楼

你到底是有多无知呀😂，知识的贫穷限制了你的想象，哈哈，见识浅得吓人，还屏蔽我，哈哈

2小时前
来自 iPhone XS
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害羞的小天使
9 楼

怪不得有人写了本小说叫“了不起的比尔盖茨”（手动斜眼）

2小时前
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goodnice2018
10 楼
我记得这个人很久之前开始投资开发减少人口的疫苗。有些人以为他是全球首富，在控制人类的那群人来看他只是婴儿呢。。。。。他也是帮（他们）工作的一个员工。大家别搞错了
2小时前
来自 威锋网页版
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