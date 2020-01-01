担忧新冠：苹果关闭在西班牙的所有零售店

乔纳森森森 发表于: 03-14 12:56:34
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近期欧美可能会有更多的门店关闭。
新型冠状病毒开始在西班牙蔓延，就在西班牙宣布进入紧急状态的同一天，苹果也宣布无限期关闭其在西班牙的所有 11 家零售店 。
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世界各地的 Apple Store 都采取了卫生措施和社会隔离措施。在已确认新冠病例高度集中的地区，苹果选择完全关闭店铺的做法。目前，意大利的所有 17 家 Apple Store 都已关闭。因为疫情得到了较好的控制，中国的零售店刚刚重新开放给顾客。

苹果在西班牙的零售页面写道：“由于当前的健康预防措施，这家商店将关闭，直到另行通知。”至于重新开店时间，目前尚未有公告。

昨天，苹果取消了美国、加拿大、墨西哥和巴西店铺内的 Today at Apple 活动。今天早些时候，在加利福尼亚州圣莫尼卡休假的苹果零售店员确诊新冠。全球疫情继续迅速变化，如果公共卫生受到威胁，则可能会有更多的门店关闭。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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手机锋友3rdpfyd
沙发

库克刚发推关闭除了大中华区以外所有商店

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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薛之谦1
板凳

不采取措施那可不行

2小时前
来自 iPhone XR
bingchuanhu
地板

哎哎哎

2小时前
来自 iPhone 7 Plus
heheBear
4 楼
引用 @手机锋友3rdpfyd 的回复

库克刚发推关闭除了大中华区以外所有商店

真的吗？这规模可也太大了

1小时前
来自 iPhone XR
深渊的夜曲
5 楼

这是会涨价还是降价？

1小时前
来自 iPhone XR
尼古拉斯爱疯
6 楼

五大联赛要歇菜停摆……

59分钟前
来自 iPhone 11 Pro Max