担忧新冠：苹果关闭在西班牙的所有零售店

新型冠状病毒开始在西班牙蔓延，就在西班牙宣布进入紧急状态的同一天，苹果也宣布无限期关闭其在西班牙的所有 11 家零售店 。世界各地的 Apple Store 都采取了卫生措施和社会隔离措施。在已确认新冠病例高度集中的地区，苹果选择完全关闭店铺的做法。目前，意大利的所有 17 家 Apple Store 都已关闭。因为疫情得到了较好的控制，中国的零售店刚刚重新开放给顾客。苹果在西班牙的零售页面写道：“由于当前的健康预防措施，这家商店将关闭，直到另行通知。”至于重新开店时间，目前尚未有公告。昨天，苹果取消了美国、加拿大、墨西哥和巴西店铺内的 Today at Apple 活动。今天早些时候，在加利福尼亚州圣莫尼卡休假的苹果零售店员确诊新冠。全球疫情继续迅速变化，如果公共卫生受到威胁，则可能会有更多的门店关闭。