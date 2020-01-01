匿名爆料：苹果计划下周发布新款MacBook Air

乔纳森森森 发表于: 03-14 12:16:47
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线上商店直接发布更新也是可能的。
今天外媒 MacRumors 收到匿名消息，称苹果计划在下周发布新款 MacBook Air。值得注意的是，去年差不多这个时候该媒体也收到了类似的消息，而且准确率还不错。
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日前，分析师表示苹果计划继 16 英寸 MacBook Pro 之后，在 2020 年第二季度推出带有剪刀式键盘的更新版 MacBook Air 和 MacBook Pro。

尽管第二季度要到四月才开始，但是考虑到苹果已连续五年在 3 月发布新产品或更新产品，因此也存在着下周发布的可能。

当前的 MacBook Air 和 13 英寸 MacBook Pro 仍配备蝶式键盘，长时间使用后可能会遇到粘滞或无响应等问题，这促使苹果于 2018 年在全球范围内启动了免费维修计划。苹果最终通过以下方式解决了该问题：16 英寸 MacBook Pro 上的新型键盘恢复为剪刀式机制，事实证明这种机制更加可靠。

考虑到目前的情况，如果消息属实的话，下周苹果可能会在线上商店直接发布 MacBook Air 更新。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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老二哥哥
沙发

沙发

4小时前
来自 iPhone XR
lu357354258
板凳

13寸呢什么时候发😑

4小时前
来自 iPhone 11 Pro
害羞的小天使
地板

蝴蝶键盘终于走了，其实我一直觉得那些喜欢蝶式键盘的人有斯德哥尔摩综合症

4小时前
来自 iPhone XS
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王小熙
4 楼

imac今年什么时候能更哦 一点消息没有

4小时前
来自 iPhone 11
甘之如饴哦
5 楼

我觉得如果是匿名爆料的话，就有点意思了

3小时前
来自 iPhone XS
cybersun
6 楼
苹果去年12月就递交过销售申请了，也该发了
2小时前
来自 威锋网页版
曲先生
7 楼
引用 @害羞的小天使 的回复

蝴蝶键盘终于走了，其实我一直觉得那些喜欢蝶式键盘的人有斯德哥尔摩综合症

那你要挨打了

2小时前
来自 iPhone 11 Pro
薛之谦1
8 楼

期待

2小时前
来自 iPhone XR
senjoy92
9 楼

最好和去年一样一周三波新品上架

2小时前
来自 iPhone X
majoriea
10 楼

蝶式的声音真的有点大，已经到了扰民的地步

57分钟前
来自 iPhone X
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