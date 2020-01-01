匿名爆料：苹果计划下周发布新款MacBook Air

今天外媒 MacRumors 收到匿名消息，称苹果计划在下周发布新款 MacBook Air。值得注意的是，去年差不多这个时候该媒体也收到了类似的消息，而且准确率还不错。日前，分析师表示苹果计划继 16 英寸 MacBook Pro 之后，在 2020 年第二季度推出带有剪刀式键盘的更新版 MacBook Air 和 MacBook Pro。尽管第二季度要到四月才开始，但是考虑到苹果已连续五年在 3 月发布新产品或更新产品，因此也存在着下周发布的可能。当前的 MacBook Air 和 13 英寸 MacBook Pro 仍配备蝶式键盘，长时间使用后可能会遇到粘滞或无响应等问题，这促使苹果于 2018 年在全球范围内启动了免费维修计划。苹果最终通过以下方式解决了该问题：16 英寸 MacBook Pro 上的新型键盘恢复为剪刀式机制，事实证明这种机制更加可靠。考虑到目前的情况，如果消息属实的话，下周苹果可能会在线上商店直接发布 MacBook Air 更新。