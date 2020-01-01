苹果高管：WWDC 2020将会是盛大的一届

乔纳森森森 发表于: 03-14 09:51:56
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感觉这次的WWDC肯定有硬件。
苹果在今天凌晨公布了 WWDC 改为线上发布会的消息，在苹果的新闻稿中我们还找到了其它的信息。
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苹果高级软件工程副总裁克雷格·费德里希表示：“我们即将带来所有的新产品和新技术，WWDC 2020 将会是一届盛大的大会”。

从费德里希的说话中我们或许可以找到些蛛丝马迹，WWDC 一直以来都是以预览软件为主，但偶尔也会为我们带来一些硬件方面的惊喜。这位高管口中说的新技术无疑是软件层面的，那么新产品是不是会指代这次的发布会会有硬件产品呢？这不是没有可能，传闻中苹果即将会发布 iPhone、MacBook 等新品，如果 3 月份的产品发布会泡汤的话，那么会不会延期至 6 月一同发布？而且从“盛大”一词中也可以猜测，硬件产品不止一个？

苹果表示，今年 WWDC 所有的活动都将以线上形式呈现。苹果表示将在未来几周内分享更多细节。 显然苹果尚未宣布发布会的确切日期，今年的 WWDC 将于 6 月的某个时候到来。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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甘之如饴哦
沙发

好饭不怕晚

2小时前
来自 iPhone XS
ｙǒu話要說
板凳

想给库克刷火箭🚀

2小时前
来自 iPhone XR
尤文图斯前锋C
地板
直播中随机抽取一名幸运观众，免费送iPhone12全系列。
2小时前
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abura
4 楼
盛大的一届???ARM macOS ?
2小时前
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novagang
5 楼
引用 @尤文图斯前锋C 的回复
直播中随机抽取一名幸运观众，免费送iPhone12全系列。
这个有诱惑力
2小时前
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薛之谦1
6 楼

给库克送虎粮

1小时前
来自 iPhone XR
ZHU爺
7 楼

怕是硬件有不少 等下duang one more thing：Apple Glass

1小时前
来自 iPhone 6S
公為下天
8 楼
如果真的拖到6月份，iphone9 卖给鬼去的，也就这段空窗期可以卖。到了6月份就不如等9月份了。
1小时前
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seasonbyee
9 楼
那基本这个月线上更新木有了，诶害得等三个月
1小时前
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CORSAIRZHANG
10 楼
引用 @公為下天 的回复
如果真的拖到6月份，iphone9 卖给鬼去的，也就这段空窗期可以卖。到了6月份就不如等9月份了。
iPhone9应该是三月直接上架官网，然后六月大会发布新Macbookpro14寸和iPad Pro miniled 至于arm的Mac和16寸的miniled估计要年底或者明年了
1小时前
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