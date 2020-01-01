苹果高管：WWDC 2020将会是盛大的一届

苹果在今天凌晨公布了 WWDC 改为线上发布会的消息，在苹果的新闻稿中我们还找到了其它的信息。苹果高级软件工程副总裁克雷格·费德里希表示：“我们即将带来所有的新产品和新技术，WWDC 2020 将会是一届盛大的大会”。从费德里希的说话中我们或许可以找到些蛛丝马迹，WWDC 一直以来都是以预览软件为主，但偶尔也会为我们带来一些硬件方面的惊喜。这位高管口中说的新技术无疑是软件层面的，那么新产品是不是会指代这次的发布会会有硬件产品呢？这不是没有可能，传闻中苹果即将会发布 iPhone、MacBook 等新品，如果 3 月份的产品发布会泡汤的话，那么会不会延期至 6 月一同发布？而且从“盛大”一词中也可以猜测，硬件产品不止一个？苹果表示，今年 WWDC 所有的活动都将以线上形式呈现。苹果表示将在未来几周内分享更多细节。 显然苹果尚未宣布发布会的确切日期，今年的 WWDC 将于 6 月的某个时候到来。