Soul“馊”你的吃相太像饿鬼道众生
1icon 发表于: 03-14 08:43:35
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吃相难看。
昨天下午，手机里突然蹦出一条推送，“Soul运营合伙人被逮捕”我低头瞟了这个标题大概1秒钟，我就抬起头了，脑子里已经脑补出警察如何破门而入，捉嫖在床，这个合伙人用被子半遮着脸，看着身旁的金发美女，默默的对警察说一句“俺就是想学学英语”的精彩画面了。我把新闻点开之后,我发现并不是嫖娼被抓。而是Soul合伙人为了打压对手，在竞品Uki上专门找违规内容举报，后来找不到咋办呢？这位Soul的COO就自己注册了个账号，在上边发黄图，然后自己举报自己，导致Uki被要求下架整改3个月。一个APP最大的危机就是下架，Soul这等于直接断了人家财路。打压竞争对手这是很常见的事情，但用如此低成本的方法，造成的效果又是对竞争对手毁灭性的打击，Soul还真是独一家。并且这个事是Soul的COO亲自操刀干的，然后自己就进局子了，用这种极限一换一的方式，解决了竞争对手，确实很壮烈。我们总说一家公司老板的格局，直接就决定了这个公司的上限。Soul有这样的老板，我们就明白，Soul的用户体验为什么越做越差了。
当我看到这种“设局”的玩法后，我第一个想到的受害者就是黄海波，14年黄海波因为嫖娼被捕入狱，从此身败名裂退居幕后，后来我们才知道，他是被同行诬陷。黄海波一进屋就发现有个姑娘在屋里，只聊了几句就被人报警当嫖娼抓走了。黄海波所遭受的不仅仅是巅峰期事业的隐退，还有声名狼藉的骂名。跟这次的“H图门”一样，这两个事件背后所呈现的是这个蝇营狗苟的社会，和某些败德辱行的群体，以及我们对于某些事情心余力绌的无奈。
我们这个时代对于恶的包容度越来越高了，比如珍珠奶茶里没珍珠，但是也没加防腐剂，色素之类的，我们的内心就能够接受这杯奶茶了。比如你朋友再喝一杯珍珠奶茶，你跟他说这里边没珍珠，他只会看都不看你，然后回一个哦，你震惊的再跟他说一遍，这里边没珍珠啊，他对你不屑的说，我知道啊，隔壁那家有珍珠，塑料做的，我这比他那强多了。我们对于底线的标准一让再让，可总有人以一种蹭蹭不过去的姿态，不断挑衅着底线的极限。我们心里的那条道德准则已经从“做好事”发展到“不做坏事”再发展到到现在的“不做那么坏的事”，如果，你一定要出卖你的原则，那你最起码要标一个好价钱。Soul哪怕去花钱请点水军，去发帖黑Uki，或者在苹果商城给他刷低分，在这个时代，我们或许就睁一只眼闭一只眼的认为这是常规商业操作了。但现在的吃相就像是扯着饿鬼道的嘴，直接从嗓子眼里往下灌饭，还是馊了的饭。我们只能感叹一句，您这“一步到位”的本事，太厉害了。
但其中折射的是又有多少中小型企业被淹没在这种常规操作之下呢?中小型企业又经历了多少客观因素之外的主观困难呢？这就是上边说的，对于某些事，我们的态度是心余力拙的无奈。
说回到标题，饿鬼道是佛教六道中的下三恶道，饿鬼道众生的状况是，皮肉枯槁，口干舌燥，见什么都想吃，都想抢。挺着一个很大的肚子，但永远活在饥饿之中。饥饿的原因是，饿鬼道众生，你只要给他一个机会，他就会占你便宜，不管损人利不利己，他就是要损你，结怨太多，这就导致只要他想去泉海池沼喝水的时候，其他有情众生就挡在他前面，不让他接近。还有一个自身原因，饿鬼道众生虽然挺着一个大肚子，但嗓子眼却像针眼那么细，这就导致了他永远都吃不饱。把Soul事件和饿鬼道结合来看，就是你的贪婪太大，但是你的胃口又太小，为了满足自己的贪婪，就做一些损人利己的事，结果呢？你会发现走的路上障碍越来越多，最后走向的只能是深渊。这个时代的普遍现象是，大家总想走捷径，哪有什么捷径啊，不脚踏实地一步一步走，有捷径也是通向悬崖边的捷径。
最后， “多行不义，必自毙“——先秦·左丘明《左传·隐公元年》。
当我看到这种“设局”的玩法后，我第一个想到的受害者就是黄海波，14年黄海波因为嫖娼被捕入狱，从此身败名裂退居幕后，后来我们才知道，他是被同行诬陷。黄海波一进屋就发现有个姑娘在屋里，只聊了几句就被人报警当嫖娼抓走了。黄海波所遭受的不仅仅是巅峰期事业的隐退，还有声名狼藉的骂名。跟这次的“H图门”一样，这两个事件背后所呈现的是这个蝇营狗苟的社会，和某些败德辱行的群体，以及我们对于某些事情心余力绌的无奈。
我们这个时代对于恶的包容度越来越高了，比如珍珠奶茶里没珍珠，但是也没加防腐剂，色素之类的，我们的内心就能够接受这杯奶茶了。比如你朋友再喝一杯珍珠奶茶，你跟他说这里边没珍珠，他只会看都不看你，然后回一个哦，你震惊的再跟他说一遍，这里边没珍珠啊，他对你不屑的说，我知道啊，隔壁那家有珍珠，塑料做的，我这比他那强多了。我们对于底线的标准一让再让，可总有人以一种蹭蹭不过去的姿态，不断挑衅着底线的极限。我们心里的那条道德准则已经从“做好事”发展到“不做坏事”再发展到到现在的“不做那么坏的事”，如果，你一定要出卖你的原则，那你最起码要标一个好价钱。Soul哪怕去花钱请点水军，去发帖黑Uki，或者在苹果商城给他刷低分，在这个时代，我们或许就睁一只眼闭一只眼的认为这是常规商业操作了。但现在的吃相就像是扯着饿鬼道的嘴，直接从嗓子眼里往下灌饭，还是馊了的饭。我们只能感叹一句，您这“一步到位”的本事，太厉害了。
但其中折射的是又有多少中小型企业被淹没在这种常规操作之下呢?中小型企业又经历了多少客观因素之外的主观困难呢？这就是上边说的，对于某些事，我们的态度是心余力拙的无奈。
说回到标题，饿鬼道是佛教六道中的下三恶道，饿鬼道众生的状况是，皮肉枯槁，口干舌燥，见什么都想吃，都想抢。挺着一个很大的肚子，但永远活在饥饿之中。饥饿的原因是，饿鬼道众生，你只要给他一个机会，他就会占你便宜，不管损人利不利己，他就是要损你，结怨太多，这就导致只要他想去泉海池沼喝水的时候，其他有情众生就挡在他前面，不让他接近。还有一个自身原因，饿鬼道众生虽然挺着一个大肚子，但嗓子眼却像针眼那么细，这就导致了他永远都吃不饱。把Soul事件和饿鬼道结合来看，就是你的贪婪太大，但是你的胃口又太小，为了满足自己的贪婪，就做一些损人利己的事，结果呢？你会发现走的路上障碍越来越多，最后走向的只能是深渊。这个时代的普遍现象是，大家总想走捷径，哪有什么捷径啊，不脚踏实地一步一步走，有捷径也是通向悬崖边的捷径。
最后， “多行不义，必自毙“——先秦·左丘明《左传·隐公元年》。
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