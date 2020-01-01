国行《马车8》和《奥德赛》16日发售：299元

3 月 12 号我们报道了国行《马力欧卡丁车 8 豪华版》和《超级马力欧 奥德赛》过审的消息，看来任天堂和腾讯一早就准备好了相关的工作，不到 48 小时，腾讯 NintendoSwitch 官方微博就宣布这两款游戏即将发售了。官方表示，《马力欧卡丁车 8 豪华版》将于 3 月 16 日 18:00（北京时间）发售，官方建议零售价 299 元，支持 Nintendo e 商店数字版和游戏兑换卡购买，实体游戏卡带发售日期后续公布。官方对游戏的描述如下：《马力欧卡丁车 8 豪华版》是一款竞速类游戏，共收录包括马力欧在内的 42 个经典任天堂角色，大家在享受竞速快感的同时，还可使用丰富的道具增添游戏乐趣。游戏最多支持 8 人本地同玩，12 人网络联机。快与伙伴分享 Joy-Con™，即刻开跑，赛道上齐聚欢笑！而《超级马力欧 奥德赛》将于 3 月 16 日 18:00（北京时间）正式发售，官方建议零售价 299 元，支持Nintendo e商店数字版和游戏兑换卡购买，实体游戏卡带具体发售日期将后续公布。官方对游戏的描述如下：在《超级马力欧 奥德赛》中，你将操控马力欧与来自帽子国的伙伴“凯皮”，运用全新的附身能力，在未知的国度旅行冒险。