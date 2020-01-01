Optoma发布世界首款刷新率达240Hz的投影仪

喜欢在大屏幕上玩游戏的玩家有福了，最近 Optoma 发布了一款功能强大的新型投影仪-UHD50X。它是世界上第一台刷新率达到 240Hz，分辨率为 4K 的家庭影院投影仪，即使在打开室内照明的情况下，也依然能够获得色彩丰富，超清晰的视觉效果。Optoma 方面表示：“我们新的家庭影院和游戏产品组合兑现了我们的承诺，即带来具有令人印象深刻的性能和令人惊叹的视觉效果的高质量投影仪，它将为用户提供非凡的电影和游戏体验。”UHD50X 极快的 240Hz 刷新率是针对 PC 游戏玩家的，而使用游戏主机的用户则可以在使用 1080p 分辨率时达到 120Hz，在 4K UHD（3,840 x 2,160）时达到 60Hz。增强型游戏模式可使 60Hz 的 4K 输入延迟降低至 25 毫秒，而 240 Hz 的1080p 则可降低至 15.7 毫秒。如果空间足够大，则该设备最多可以投射出 302.4 英寸的屏幕。它具有 3,400 ANSI 流明的亮度，并具有 5 00,000：1 的对比度，即使在摇晃的情况和有环境照明的房间中也能保持图像清晰，并支持超过十亿种颜色，支持 HDR10。价格方面，UHD50X 的售价为 1,599 美元。