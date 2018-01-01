“钢铁侠”曝光一加新机：一加8系列其中一款？

紧随着友商们一波又一波的新机潮，一加应该也会很快亮出自己今年的首款新机：一加 8 系列。一加 8 系列预计包含三款机型：一加 8 Lite、一加 8 和一加 8 Pro。目前对于一加 8 的真机外观设计我们知道的信息还不是很多，不过今天“钢铁侠”似乎“不小心”曝光了一加的一款新机。根据外媒在推特上发布的一张照片显示，疑似钢铁侠小罗伯特唐尼手上拿着一款还未发布的一加 8 系列机型。钢铁侠拿着一加的手机并不让人意外，因为他是一加手机的代言人，但他拿着的这款手机似乎是一加尚未发布的新机型。根据图上的外观可以看到它在设计上和传闻中的渲染图一模一样，这应该就是一加 8 系列某款机型的后壳设计了。目前一加何时发布新机尚未公布，但业界普遍认为会在 4 月。