“钢铁侠”曝光一加新机：一加8系列其中一款？

乔纳森森森 发表于: 03-13 18:37:07
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一加应该也会很快亮出自己今年的首款新机。
紧随着友商们一波又一波的新机潮，一加应该也会很快亮出自己今年的首款新机：一加 8 系列。

一加 8 系列预计包含三款机型：一加 8 Lite、一加 8 和一加 8 Pro。目前对于一加 8 的真机外观设计我们知道的信息还不是很多，不过今天“钢铁侠”似乎“不小心”曝光了一加的一款新机。根据外媒在推特上发布的一张照片显示，疑似钢铁侠小罗伯特唐尼手上拿着一款还未发布的一加 8 系列机型。
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钢铁侠拿着一加的手机并不让人意外，因为他是一加手机的代言人，但他拿着的这款手机似乎是一加尚未发布的新机型。根据图上的外观可以看到它在设计上和传闻中的渲染图一模一样，这应该就是一加 8 系列某款机型的后壳设计了。

目前一加何时发布新机尚未公布，但业界普遍认为会在 4 月。
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微信p769f22
沙发

威锋

4小时前
来自 iPhone XR
BINPRO2018
板凳
一加在做功,设计方面都是很不错的呀. 具有很扎实的功底,可惜是安卓系统.
4小时前
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威锋大神他爹
地板
没听过
3小时前
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ZHU爺
4 楼

虽然都是一个母公司 但是相比ov我更喜欢一加 只是希望一加软件部门可以加把力

3小时前
来自 iPhone 6S
薛之谦1
5 楼

要不是基于安卓就有意思了

2小时前
来自 iPhone XR
cybersun
6 楼
也不知道什么时候开始，手机厂商没事老炫后盖。是因为前面实在没啥可说了吗？哦，还真是。台词太短，只能靠后盖加戏！
1小时前
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