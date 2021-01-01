《速度与激情9》宣布延期：近一年后再见

疫情带来的影响是全方位的，其中就包括了电影行业。近来多部大片宣布撤档，今年不少用户都在期待《速度与激情》最新作的上映。不过今天《速度与激情 9》片方宣布，电影将推迟上映。和其它撤档电影不同的是，片方宣布将档期延迟近一年的时间。该片原定 5 月 22 日北美上映，从 5 月起在全球多地上映，现北美推至 2021 年 4 月 2 日，全球档期也从明年 4 月起。《速度与激情 9》之所以让粉丝大受期待有多个原因，包括老熟人林诣彬导演的回归以及韩的“复活”。此前外界普遍认为电影不会撤档，不过始终还是抵挡不住疫情的传播和对安全的考虑，当然在大环境的影响下，即便勉强上线，票房可能也会和预期大相径庭。粉丝们也不要失望，等到战胜疫情后我们便可以去电影院好好欣赏精彩的电影了。