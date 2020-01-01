美国加拿大墨西哥苹果店取消所有店内活动
乔纳森森森 发表于: 03-13 17:34:03
来自 威锋网页版
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店内活动主要指的是Today at Apple。
苹果希望通过一系列的措施来进一步减轻新冠病毒带来的影响，今天开始，美国，加拿大和墨西哥的所有零售店面都暂停了 Todat at Apple 活动。Apple Store 每天会持续进行健康预防措施，本周苹果已经在一些地区暂停了店内的创意活动，现在则是大规模取消。
3 月 9 日，苹果取消了在旧金山湾区和西雅图商店举行的活动，因为这些地区出现症状的数字较高。旗舰店的独家活动也就是国际妇女节的“She Creates”活动也无限期推迟。 而纽约市及周边郊区的零售店活动则是在 3 月 12 日早些时候取消的。
如今，虽然中国的零售店已经全部重开，但这些商店的 Today at Apple 并没有开放。而在日本和意大利的所有苹果零售店都已暂时关闭。
尽管尚未宣布在美国关闭零售店，但苹果已指示员工缩减 AirPods 和 Apple Watch 的试戴时间，限制店内的顾客数量，并减少天才吧 的预约。
3 月 9 日，苹果取消了在旧金山湾区和西雅图商店举行的活动，因为这些地区出现症状的数字较高。旗舰店的独家活动也就是国际妇女节的“She Creates”活动也无限期推迟。 而纽约市及周边郊区的零售店活动则是在 3 月 12 日早些时候取消的。
如今，虽然中国的零售店已经全部重开，但这些商店的 Today at Apple 并没有开放。而在日本和意大利的所有苹果零售店都已暂时关闭。
尽管尚未宣布在美国关闭零售店，但苹果已指示员工缩减 AirPods 和 Apple Watch 的试戴时间，限制店内的顾客数量，并减少天才吧 的预约。
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