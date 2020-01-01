魅族发布17周年感谢信：魅族17计划4月发布

国产厂商们最近都纷纷发布了旗下最新的旗舰手机，各家的手机都以“5G”作为主要卖点，不过魅族科技却迟迟未见行动。今天上午魅族发布成立 17 周年感谢信，并在信中提到会力争在 4 月发布魅族 17 5G 旗舰手机。魅族官方公开信中宣布，魅族 17 将会在4月面市：“魅族 17 能赶在春意盎然的 4 月，和珠城最娇艳的勒杜鹃一起，迎着太平洋温暖的风，自信绽放。”此前，魅族科技创始人黄章表示，除了魅族 17 之外，2020 年魅族计划还会推出 4 款左右的 5G 手机。作为魅族 17 周年的旗舰产品及转型之作，目前唯一可以确定的是魅族 17 将搭载骁龙 865+X55 5G 芯片，同时从此前报道的魅族 Wi-Fi 6 专利数量全球前十来看，魅族 17 也有很大机率会采用这一标准。进入全面屏时代以后，和其它厂商纷纷使用挖孔屏刘海屏不同的是，魅族一直坚持使用窄边框的屏幕设计。在魅族 17 上，不知道这是否会发生变化呢？