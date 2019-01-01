活生生的“战场” 社交平台Uki遭Soul恶意举报

近日社交黑马 Soul 又上热搜了，不过此次上热搜对于这家公司来说并不是什么好消息，这次的关键词是“合伙人设局举报对手，恶意竞争被批捕”。据上海市普陀检察院通告，2019 年 7 月，某互联网科技公司合伙人李某发现有一款“uxx”APP 平台与自己公司的“sxxx”平台功能类似。为了打击竞争对手，李某授意下属、公司员工范某搜集竞品 APP 平台上的违规内容，并通过“钓鱼”的方式收集：若在对方平台上找不到违规内容，就使用自己注册的账号在对方平台上发布违规内容，然后再截图。后来 Uki 创始人孙铭君在接受新闻记者专访时确认，普陀检方通告中的“uxx”正是其创立的陌生人社交软件 Uki。而新闻记者从调查了解到，通告中的“sxxx”正是与Uki类似的产品Soul。于是，范某用自己和同事手机在 Uki 注册两个账号，发布涉黄有害言论和图片，并截图向有关部门举报。之后，自 2019 年 11 月初开始，Uki 陆续被主流应用商店下架，公司被监管部门约谈。报道提及，Uki 方面透露，其实范某的账号发布的涉黄图片在审查过程中已被平台工作人员发现，立即将该信息删除，并未发布到网上，因此该信息是用户发布后，通过自己的账号截图，利用截图页面举报。之后公司又发现发布有害信息的两个账号都来自同一地址，且在发布有害言论图片后都迅速修改了头像，遂向公安机关报案。2020 年 2 月 26 日，犯罪嫌疑人李某、范某因涉嫌损害商业信誉、商品声誉罪被普陀区人民检察院批准逮捕。Mob 研究院发布的《2019 年陌生人社交行业洞察报告》显示，在 2019 年 6 月，Soul 的 App 装机量达到 1287 万，而 Uki 的装机量仅 241 万。无论从哪个层面去比较，Soul 的优势还是比较大的，既然领先如此之多，为什么还要去使用这种方式来打击同行对手呢？或者只能说，商场如战场。