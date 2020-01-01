加量不加价 森海塞尔推出 MOMENTUM True Wireless 2
MarcusKei 发表于: 03-13 15:42:26
来自 威锋网页版
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终于加入主动降噪了。
自从去年苹果推出了降噪版 AirPods Pro 之后，支持降噪的真无线耳机市场便热闹了起来，许多厂商也都先后进入这一领域抢夺商机，而森海塞尔就是最新的入局者。
新的 Momentum True Wireless 2 在初代的基础上做出改进，其中最大的变化就是加入了「主动降噪」模式，官方表示即使在嘈杂的环境中也可以带来「令人难以置信的高保真声音」，此外初代的「透明聆听功能」也得以保留，能够确保佩戴者即使没有摘掉耳塞也能够没有障碍的听到外界的声音以及与人交谈。
此外，Momentum True Wireless 2 的单次续航表现也得到提升，由此前的四小时增加到了七小时，配合充电盒的话可以提供 28 小时的总使用时间。
Momentum True Wireless 2 的设计没有大改，稍微有变化的是耳机本体的尺寸小了一些，官方称这能够带来更加舒适的佩戴感受，此外同样支持 IPX4 等级防水。
Momentum True Wireless 2 将有黑白两种配色可选，价格依旧与前代定价保持一致，为 299 美元（约合 2100 元），黑色版本将于四月开售，白色版本则稍迟一些。森海塞尔还同时宣布初代 Momentum True Wireless 降价至 200 美元，约合 1400 元。
新的 Momentum True Wireless 2 在初代的基础上做出改进，其中最大的变化就是加入了「主动降噪」模式，官方表示即使在嘈杂的环境中也可以带来「令人难以置信的高保真声音」，此外初代的「透明聆听功能」也得以保留，能够确保佩戴者即使没有摘掉耳塞也能够没有障碍的听到外界的声音以及与人交谈。
此外，Momentum True Wireless 2 的单次续航表现也得到提升，由此前的四小时增加到了七小时，配合充电盒的话可以提供 28 小时的总使用时间。
Momentum True Wireless 2 的设计没有大改，稍微有变化的是耳机本体的尺寸小了一些，官方称这能够带来更加舒适的佩戴感受，此外同样支持 IPX4 等级防水。
Momentum True Wireless 2 将有黑白两种配色可选，价格依旧与前代定价保持一致，为 299 美元（约合 2100 元），黑色版本将于四月开售，白色版本则稍迟一些。森海塞尔还同时宣布初代 Momentum True Wireless 降价至 200 美元，约合 1400 元。